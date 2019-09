TASR

Andrej Kiska absolvuje v utorok rutinný zákrok srdca

Exprezident Andrej Kiska podstúpi v utorok (1. 10.) zákrok v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

Andrej Kiska — Foto: Facebook/Andrej Kiska – Za ľudí

Bratislava 30. septembra (TASR) - Informoval o tom na sociálnej sieti. „Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," povedal s tým, že pôjde o malý rutinný zákrok. V nemocnici by mal podľa svojich slov zostať dva až tri dni.

„Čaká nás ťažký boj, ideme do toho naplno a ja sa veľmi teším. Je nás veľa, strana Za ľudí rastie, spoločne to určite dáme. Vidíme a počujeme sa onedlho," napísal líder strany Za ľudí.