91-ročná babička potrebovala opraviť tečúci bojler. Keď jej inštalatér poslal faktúru, nedokázala uveriť vlastným očiam

Je to anjel prezlečený za inštalatéra, nazvala Jamesa Andersona dcéra 91-ročnej babičky s leukémiou.

BURNLEY 30. septembra - „Nechajte tak, to je dobré,“ to sú slová, ktoré zrejme nepočujete každý deň. Najmä nie od inštalatéra, ktorý vám prišiel opraviť tečúci bojler. Predsa len sa však takí nájdu. Britský inštalatér James Anderson sa stal za svoj nezištný skutok za jednu noc hrdinom celej Británie.

„Včera som išla navštíviť mamu a bojler tiekol. Zavolala som sestre Delte, ktorá kontaktovala inštalatéra Jamesa Andersona. Práve bol nablízku, tak sme ho zavolali nech nám príde opraviť pokazený bojler. Keď som sa ho po práci spýtala, koľko to bude stáť, povedal, že mi pošle na mail faktúru. Ako povedal môj priateľ, je to anjel prezlečený za inštalatéra,“ napísala v príspevku na Facebook Christine Anne Rowlandsová, dcéra 91-ročnej starenky, ktorej sa pokazil bojler. Inštalatéra nazvala hrdinom, pretože jej faktúru naozaj poslal. Cena za opravu pokazeného bojlera však bola nula.

Tejto pani nebude za žiadnych okolností nič účtované

Na faktúre však bol aj dodatok. „Pani má 91 rokov a leukémiu. Tejto pani nebude nič za žiadnych okolností účtované. Budeme k dispozícii 24 hodín denne, aby sme jej kedykoľvek pomohli a udržali ju v pohodlí,“ dopísal na faktúru inštalatér. James Anderson jednoducho odmietol 91-ročnej chorej starenke zaúčtovať za odvedenú prácu čo len cent. A nebolo to prvýkrát, čo niečo podobné urobil.

James Anderson je 52-ročný otec piatich detí žijúci v britskom meste Burnley, ktorý sa svojej práci venuje už od roku 1998. 91-ročná babička nebola prvou, ktorá spoznala jeho láskavosť. Už pred rokmi sa rozhodol, že v rámci svojej profesie bude pomáhať ľuďom v núdzi. Ako prezradil pre CNN, od roku 2017 už podľa jeho slov pomohol presne 2389 ľuďom. V tom istom roku si založil vlastnú organizáciu DEPHER, ktorá sa špecializuje nielen na bežné inštalatérske služby, ale aj na pomoc ľuďom v núdzi. Inšpiráciou na jej založenie pre Jamesa bola situácia, keď sa dozvedel, že iný inštaletér podviedol seniora v jeho susedstve.

„Vtedy som si spomenul na všetkých tých starých a zraniteľných ľudí - musíme urobiť viac a pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal pre CNN, „veľa starších a hendikepovaných ľudí nerado prosí o pomoc či asistenciu. A ak si to nemôžu dovoliť, tak jednoducho nezavolajú nikoho, kto by im opravil bojler. A tak sa dostanú do problémov. My sme tu na to, aby sme ich tohto trápenia zbavili,“ vysvetlil Anderson dôvod, prečo založil spoločnosť, ktorá zadarmo týmto ľuďom pomáha.

Kým budem mať na benzín, budem pomáhať

Anderson však tiež priznal, že nemohol pomôcť vždy a všade, pretože na to jednoducho nemal peniaze. Jeho spoločnosť DEPHER financujú dary od ľudí, aktuálne prebieha aj crowdfundingová kampaň, no napríklad aj charita kráľovnej Alžbety II., ktorá mu v minulosti poslala peniaze, aby dokázal ľuďom aj naďalej pomáhať. Spoločnosť takisto poskytuje aj bežné platené služby a z týchto zárobkov takisto financuje pomoc ľuďom, ktorí za služby nedokážu zaplatiť.

Anderson verí, že aj vďaka popularite a záujmu, ktoré získal po tomto nezištnom čine, finančných darov pribudne a on bude môcť pomáhať aj naďalej. Rovnako dúfa, že sa k jeho aktivite pridajú aj ďalší inštalatéri z ďalších miest. Ako sám tvrdí, „kým budem mať peniaze na benzín, budem pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ povedal prosto v rozhovore pre CNN.