Muž chytil rybu za milióny eur. Čo s ňou po tomto zistení spravil, by nikto nečakal

Skúsený rybár chytil tuniaka, ktorý meria viac ako 2,5 metra. S úlovkom sa pochválil aj na sociálnych sieťach.

— Foto: Facebook/David Edwards

COURTMACSHERRY, ANGLICKO 30. septembra - Írsky rybár sa teší veľkej obľube. Jeho najväčší úlovok v tomto roku, ktorý je zároveň najväčším úlovkom v Írsku vôbec, vážil 240 kg a meral viac ako 2,5 metra. A nielen to. Ako uvádza portál Independent, mal hodnotu okolo 3 miliónov eur. Vzácny tuniak, ktorého rybár ulovil, patrí medzi ohrozené druhy. Modroplutvý tuniak sa teší veľkej obľube v Japonsku, kde za sú zaň ľudia ochotní zaplatiť milióny eur. Kvôli malému množstvu týchto rýb v moriach a oceánoch bol však jeho lov po celom svete obmedzený.

David Edwards sa so svojím úlovkom stihol pochváliť na sociálnych sieťach predtým, ako tuniaka vypustil naspäť do vody. On sám si je vedomý jeho hodnoty, ale tým, že ide o ohrozený druh, ani mu nenapadlo, že by si rybu nechal. Na svojom Facebookovom profile uviedol: „Prvýkrát sme chytili modroplutvého tuniaka práve v Írsku. Váži 240 kg a meria 2,5 metra. Za skvelú spoluprácu ďakujem môjmu tímu." V oblasti, kde ho rybári chytili sa tieto ryby nezvyknú pohybovať, ale ak ich niekto uloví, tak sa môže pýšiť enormným úlovkom.