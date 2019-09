TASR

Dnes o 12:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tréner hokejistov Nitry Kmeč abdikoval po katastrofe v zápase s Košicami

Tréner hokejistov HK Nitra Andrej Kmeč abdikoval na svoju funkciu.

Na snímke Andrej Kmeč — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nitra 30. septembra (TASR) - Stalo sa tak po domácej prehre v nedeľňajšom zápase 7. kola Tipsport Ligy s HC Košice 0:9. Vedenie klubu jeho rozhodnutie prijalo a pracuje na obsadení trénerského postu. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.

Kmeč sa do pozície hlavného trénera posunul po tom, čo po striebornej sezóne 2018/2019 odišiel Antonín Stavjaňa do Zlína. Tím odohral pod Kmečovým vedením v sezóne 2019/2020 7 zápasov, v ktorých získal 8 bodov a priebežne mu patrí 11. priečka. „Corgoni" mali sľubný štart do sezóny, keď z prvých štyroch zápasoch tri vyhrali, no potom prišli tri nepríjemné prehry.

V 5. kole podľahli na ľade Popradu 0:5, následne prehrali doma s Detvou 3:5 a po zahanbujúcej domácej prehre s Košicami 0:9 sa Kmeč rozhodol abdikovať. „Výsledok je katastrofálny. Momentálne nespĺňame parametre, aby sme boli konkurencieschopným tímom ako Košice. Myslím si, že zodpovednosť je momentálne na mne a plne ju beriem," skonštatoval po zápase.

Pre 42-ročného kormidelníka bol materský klub doteraz jediný, v ktorom pôsobil ako tréner. Kmečov koniec je zároveň prvou trénerskou zmenou v tipsportligovej sezóne 2019/2020.