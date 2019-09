TASR

WNBA: Washington s Toliverovou vyhral v 1. finále nad Connecticutom

Basketbalistky Washingtonu Mystics zvíťazili v prvom zápase finále play off zámorskej WNBA na domácej palubovke nad Connecticutom Sun 95:86.

Na snímke uprostred hráčka Washingtonu Elena Delleová medzi hráčkami Sun, vľavo Shekinna Stricklenová a vpravo Alyssa Thomasová — Foto: TASR/AP

Washington 30. septembra (TASR) - Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová prispela k triumfu Mystics 18 bodmi a piatimi asistenciami. Pre Mystics to bolo prvé víťazstvo vo finále profiligy v klubovej histórii, minulý rok prehrali vo finále so Seattle 0:3. Zápas číslo dva je na programe opäť vo Washingtone 2. októbra.

Séria sa hrá na tri víťazné zápasy.