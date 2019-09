TASR

MLS: Minnesota s Gregušom remizovala, Rusnák s víťazstvom do play off

Futbalisti Minnesoty United remizovali v noci na pondelok v zámorskej Major League Soccer (MLS) na domácom ihrisku s lídrom súťaže Los Angeles FC 1:1.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Prispel k tomu aj slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš, ktorý odohral celý zápas. Práve po jeho centri z priameho kopu vyrovnal v druhom polčase Michael Boxall na 1:1. Obe mužstvá už dávnejšie mali istý postup do play off. Minnesote v tabuľke Západnej konferencie patrí momentálne druhé miesto.

Darilo sa Realu Salt Lake, za ktorý odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Albert Rusnák. Real doma zdolal Houston Dynamo 2:1 a zabezpečil si účasť v play off. Salt Lake pretrhol sériu troch zápasov bez víťazstva a v tabuľke Západnej konferencie je na priebežnom 5. mieste.