Dunajská Streda pripravila Žiline prvú prehru, ligu vedie Slovan

Dunajská Streda 29. septembra (TASR) - Dunajská Streda pripravila "šošonom" ich prvú tohtosezónnu prehru. Žilina klesla na druhé miesto v tabuľke, post lídra prepustila obhajovi titulu Slovanu Bratislava, ktorý ešte v sobotu rozdrvil Nitru 5:0 a na čele súťaže má dvojbodový náskok. DAC je tretí so štvorbodovou stratou na Žilinu.

Prvá vážnejšia šanca prišla zo strany Dunajskej Stredy v 5. minúte, po rohovom kope Ronana skúšal z päťky prekonať súperovho brankára Oravec, ale Holec skvele zasiahol. V 9. minúte Boženík dostal výborný pas na hranici ofsajdu, postupoval sám na bránu, ale jeho strelecký pokus skončil tesne vedľa. O minútu neskôr to Ronan skúšal z 25 metrov, Holec jeho pokus zneškodnil. V 22. minúte sa DAC ujal vedenia, Davis získal loptu 23 metrov od brány a ľavačkou poslal loptu do siete – 1:0.

V 34. minúte dostal ideálnu prihrávku na ľavej strane K. Vida, ktorý sa dostal pred Holeca, prekonal aj brankára, ale Kiwior stihol loptu z čiary vykopnúť. V 36. minúte sa prezentoval ďalšou strelou K. Vida, ale lopta letela nad bránu. Obojstranne sa hral výborný futbal, hernú prevahu mala Dunajská Streda, ale Žilinčania sa srdnato bránili. V 44. minúte Demiri zahrával priamy kop z pravej strany, na centrovanú loptu však pozornú Jedlička vybehol.

V 49. minúte prišla veľká šanca pre Žilinu na vyrovnanie, center z ľavej strany Balaj sklepol Boženíkovi, ktorý z hranice pokutového územia z prvej poslal loptu nad. V 55. minúte centroval Koštrna z pravej strany, Ramirez hlavičkou poslal loptu do Holecových rúk. V 64. minúte Ronan vystrelil z ľavej strany pokutového územia, ale lopta mierila vedľa žrde. V 69. minúte to Oravec skúšal z hranice pokutového územia, Holec musel loptu vyraziť.

V 76. minúte prišlo malé nedorozumenie pred bránou Žiliny, Ramirez poslal prihrávku K. Vidovi, jeho strelu musel reflexne vyraziť Holec. V 89. minúte Ronan poslal center za obranu, lopta sa dostala ku Kružliakovi, ktorý z blízka nedokázal skórovať. V poslednej minúte nadstaveného času ešte Žilinčan Králik po centri hlavou trafil hornú tyč.

Peter Hyballa, tréner DAC-u: „Ozajstnú prvú šancu sme mali my, keď nepremenil príležitosť Oravec. Bola aj penaltová situácia na Beskorovajného. Ale dnes sme boli dominantní, lepší. Žilina je v ofenzíve dobrá, ale protipressing dnes fungoval tak, ako si to predstavujem. Som hrdý na hráčov. Pri góle sme mali aj trochu šťastia, ale Davis to trafil perfektne. Dnes to bol náš zápas. Po minulotýždňovom stretnutí vládlo trochu napätie, ale dnes to bolo lepšie."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, vytvorili sme si stopercentnú šancu na začiatku, myslím teda šancu Boženíka. V prvom polčase sme strácali ľahké lopty pri prechode do útoku. Jedna strata bola aj pri góle Davisa a naštartovala Dunajskú Stredu. DAC mal prevahu do polčasu, v druhom sme sa snažili oživiť našu hru druhým útočníkom Balajom, mali sme aj možnosti na vyrovnanie. V druhom polčase to bolo z našej strany lepšie, nebolo toľko ľahkých strát. Snažili sme vytvoriť tlak na súpera, aj Králik mal na konci šancu, ale nevyužil ju, škoda. Súper bol dnes o gól lepší."