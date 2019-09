TASR

Sagan na MS stavil na záverečný hromadný dojazd. Mýlil som sa, priznáva

Peter Sagan ukázal v záverečných momentoch nedeľňajších pretekov svoju silu a to, že na MS do Anglicka prišiel výborne fyzicky pripravený.

Na snímke v strede slovenský reprezentant v cyklistike Peter Sagan trati pretekov Elite v meste Harrogate — Foto: TASR/Michal Svítok

Harrogate 29. septembra (TASR) - Tri kilometre pred cieľom sa poľahky odpútal od hlavného balíka, škoda len, že v tom čase sa rozhodovalo už iba o 5. mieste. Rozhodujúca chvíľa v boji o medaily prišla už 30 km predtým a slovenský líder pri nej stavil na zlú kartu.

„Vybral som si, že to pôjde až do záverečného špurtu, ale mýlil som sa. Nevadí, aj taká je cyklistika a aj preto je pekná," povedal. Dvadsaťdeväťročný slovenský cyklista mohol v Harrogate získať už štvrtý titul majstra sveta a ak by sa mu to podarilo, dokázal by to ako prvý muž v histórii.

Nereagovali na únik, bola to chyba

Dlho sa držal na výborných pozíciách, no jedno rozhodnutie ho stálo, podobne ako ďalších favoritov, boj o medaily. Rozhodujúci moment prišiel, keď sa od poriadne okliešteného hlavného balíka odtrhla pätica Švajčiar Stefan Küng, Dán Mads Pedersen, Holanďan Mathieu van der Poel a Taliani Gianni Moscon s Matteom Trentinom.

Sagan, Belgičania, Francúzi, či ďalší favoriti Nór Alexander Kristoff alebo Austrálčan Michael Matthews vtedy nezareagovali. Zdalo sa, že do cieľa je ešte príliš ďaleko. Ako sa nakoniec ukázalo, bolo to zlé rozhodnutie.

„Videl som, keď odchádzali a hovoril som si, že ešte je to dosť ďaleko a ešte sú tu iné krajiny, ktoré by to mali kontrolovať. Nakoniec sa im to podarilo. Nemali sme tím na to, aby sme kontrolovali ten únik, takže ja som už len čakal a pozeral, čo robia van Avermaet, Kristoff a Matthews. Všetci boli v našej skupine a veril som, že sa to ešte zíde dokopy."

Extrémne podmienky

Extrémne náročné podmienky, ktoré v nedeľu panovali v grófstve Yorkshire, však zobrali pretekárom príliš veľa síl. Vytrvalý dážď, vietor, teploty okolo 10 stupňov Celzia a vyše šesť hodín v sedle si vybrali svoju daň. „Veľa pretekárov vymrzlo, bola dosť zima a po šesť a pol hodinách to bolo náročné. Nakoniec to už nemal kto kontrolovať, také sú preteky," pokračoval Sagan.

V záverečných kilometroch predviedol samostatný útok, no bez šance na dostihnutie vedúcej partie. Ako povedal, chcel sa sám otestovať. „Povedal som si, že idem aspoň vyskúšať, či na to mám. Škoda, že som nebol v tej prvej skupine... Je to o rozhodnutiach. Keď človek nemá tím na to, aby mal viac šancí, tak mu zostane len tá jedna. Ak by sme dobehli únik, chalani v ňom by už nemali šancu na to, aby šprintovali. Ja som si dnes vybral, že to príde do šprintu, ale mýlil som sa," priznal. "Nevadí, aspoň mám motiváciu do ďalších rokov."

Do cieľa prišlo iba 46 cyklistov

Peter Sagan bol jediný zo štvorice Slovákov, ktorý preteky dokončil. Najdlhšie s ním vydržal jeho brat Juraj, pred ním vzdal Erik Baška a ako prvý Ján Andrej Cully, ktorý si odbil premiéru na šampionáte. O náročnosti pretekov hovorí aj fakt, že zo 197-členného štartového poľa preťalo cieľ iba 46 cyklistov, čo je menej ako štvrtina.

„Očakávali sme náročné preteky a tie zradné poveternostné podmienky ich urobili ešte ťažšie. Bol som vo veľmi dobrej forme a od štartu až do cieľa som do toho dával všetko. Chcem sa poďakovať bratovi Jurajovi, Erikovi Baškovi a Jánovi Andrejovi Cullymu za ich obrovské úsilie, všetci sme bojovali, no nebol to náš deň. V ďalších rokoch sa o to pokúsime znova. Gratulujem Madsovi Pedersenovi a dánskemu tímu k víťazstvu, zaslúžili si ho," dodal Sagan pre oficiálnu webstránku tímu.