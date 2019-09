TASR

MS v atletike: Svetový výkon roka Sidorovovej, skvelé predstavenie trojskokanov

Majsterkou sveta v behu na 100 m sa na atletických MS v katarskej Dauhe stala Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová vo svetovom výkone roka 10,71.

Trojskokan Christian Taylor — Foto: TASR/AP

Dauha 29. septembra (TASR) - Tridsaťdvaročná bežkyňa zopakovala triumf z MS z rokov 2009, 2013 i 2015. Striebro získala Britka Dina Asherová-Smithová v národnom rekorde 10,83, bronz Marie-Josée Ta Louová z Pobrežia Slonoviny v čase 10,90. Jamajčanka na predošlom šampionáte neštartovala, lebo bola v pokročilom štádiu tehotenstva.

Vo svojej bohatej zbierke má aj olympijské zlato z Pekingu 2008 a Londýna 2012. Úradujúca majsterka Európy Asherová-Smithová vybojovala premiérový individuálny cenný kov na MS, zo štafiet už má striebro a bronz. Ta Louová pridala na stovke bronz k striebru spred dvoch rokov z Londýna.

Svetový výkon roka Rusky Sidorovovej

Zlato v skoku o žrdi získala Ruska Anželika Sidorovová. Oficiálne nezávislá atlétka skočila v jednej z najkvalitnejšich súťaži v tejto disciplíne 495 cm, čo je svetový výkon roka. Až šesť žien prekonalo hranicu 480 cm.

Aj po výške 490 mala Sidorovová identický bezchybný zápis s Američankou Sandi Morrisovou. Sidorovová prekonala latku na výške 495 až záverečným tretím pokusom a zabránila tak rozoskakovaniu. Morrisová výkonom 490 získala striebro rovnako ako v Londýne 2017. Obhajkyni titulu Katerine Stefanidiovej stačil výkon sezóny 485 iba na bronz.

Skvelí trojskokani

Skvelé predstavenie predviedli aj trojskokani. Fenomén nedávnej minulosti Christian Taylor sa spočiatku trápil a po dvoch prešlapoch musel minúť tretí pokus na "zaišťovák". Lenže v piatom skočil 17,92 a získal štvrté zlato z MS v kariére. Druhý skončil jeho krajan Will Claye výkonom 17,74. Bronz získal posledným pokusom v africkom rekorde Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso.

Dvojnásobný olympijský víťaz Taylor sa iba tesne vyhol úplnému prepadáku. „Mal som v hlave iba to, že idem skočiť svetový rekord. Som ním priam posadnutý. Jonathan Edwards ho dokázal skočiť, tak prečo nie ja. Povedal som si, čo keď práve dnes je ten deň. Išiel som do toho naplno. Pred tretím pokusom na mňa tréner zakričal, že nech hlavne zapíšem. Táto dráha je skvelá, podmienky tu boli dobré," povedal v mixzóne Taylor.

V Dauhe sa v nedeľu bežala premiérová zmiešaná štafeta na 4x400 m na vrcholnom podujatí. Zlato získali Američania pochopiteľne vo svetovom rekorde 3:09,34. Veteránka Allyson Felixová v ich drese získala 12. zlato na svetových šampionátoch.

Číňanky premenili chodecké preteky na svoju šou

Reprezentantky Číny premenili chodecké preteky na 20 km na atletických MS v Dauhe na národný šampionát, keď obsadili všetky medailové pozície. Titul šampiónky získala úradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne Chung Liou v čase 1:32,53 hod. Druhá Šen-ťie Čchie-jang zaostala o 17 sekúnd a tretia Liou-ťing Jang o ďalších sedem. Štvorica ázijských chodkýň od úvodu udávala rýchle tempo od ktorého odpadávala jedna súperka za druhou. Na medzičase po polovici trate bola za 47,51 min. Spoločnosť im robili iba tri pretekárky z Južnej Ameriky.

Číňanky začali súperiť medzi sebou tri kilometre pred cieľom. Obhajkyňa titulu Ťia-jü Jang sa s medailistkami pokúsila udržať krok aj za cenu získavania trestných terčíkov, no nakoniec neušla diskvalifikácii. Chung Liou pridala do svojej bohatej zbierky tretie zlato zo svetových šampionátov, predtým triumfovala aj v rokoch 2011 a 2015. Druhá Šen-ťie Čchie-jang pridala druhý cenný kov po striebre z OH 2012 v Londýne. Pre bronzovú Liou-ťing Jang je to premiérové významné pódium v kariére.