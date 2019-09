TASR

Tipsport liga: Košičania nadelili domácej Nitre deviatku, Michalovce zdolali Slovan

Hokejisti HC Košice deklasovali v nedeľnom zápase 7. kola Tipsport Ligy domácu Nitru 9:0.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 29. septembra (TASR) - Napravili si tak chuť po predchádzajúcej prehre 1:5 v Budapešti, postarali sa o najvyššie víťazstvo v tomto ročníku a s 15 bodmi poskočili na čelo tabuľky. Košice si už v prvej tretine vybudovali päťgólový náskok, štyrmi presnými zásahmi sa na výhre podieľal útočník Marcel Haščák.

O post lídra prišiel Slovan Bratislava, ktorý prehral v Michalovciach 3:4. Nováčik sa posunul na druhú priečku, "belasí" klesli na štvrtú. Tretia je majstrovská Banská Bystrica, ktorá zvíťazila v Liptovskom Mikuláši jednoznačne 5:1.

Prestrelka v Nových Zámkoch

V úvode mali mierne navrch hostia, gólovo sa však nepresadili. Naopak, v 8. min. otvorili skóre domáci, keď prečíslenie 2 na 1 vyriešili dokonale Urban so skórujúcim Stupkom. Gól Novým Zámkom pomohol a postupne sa dostali do správneho herného rytmu.

V druhej tretine v priebehu troch minút dali domáci tri góly. Najprv sa v 23. min. presadil z dorážky Stupka, následne skóroval dôrazný Dlugoš a na 4:0 zvýšil v presilovke Urban. Hráči MAC zostali na chvíľu priebehom zápasu otrasení, v 29. minúte však dokázali znížiť zásluhou Klempu. Napriek trojgólovému manku stále hrýzli, dve veľké šance zahodil Pitt.

V treťom dejstve si už Zámčania víťazstvo kontrolovali. Na 5:1 zvýšil v 42. minúte Urban. Strech a Szigeti síce vzápätí znížili, no potom Pospíšil zakončil vydarenú kombináciu do prázdnej bránky a domáci viedli 6:3. Na rozdiel dvoch gólov opäť znížil Macaulay, záverečné slovo mal však Ordzovenský, ktorý gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 7:4 pre Nové Zámky.