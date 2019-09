TASR, Dobré noviny

Dnes o 17:07 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní MS v cyklistike: Titul získal Dán Pedersen, Sagan obsadil piate miesto

Peter Sagan v extrémnych podmienkach nezískal štvrtý titul majstra sveta, skončil na 5. mieste.

Na snímke je vpravo slovenský reprezentant v cyklistike Peter Sagan v cieli 261 km trate pretekov Elite v meste Harrogate na Majstrovstvách sveta v cyklistike — Foto: TASR

Harrogate 29. septembra (TASR) - Organizátori majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire museli pristúpiť tesne pred štartom nedeľňajších pretekov s hromadným štartom mužov k zmene trasy. Donútilo ich k tomu zlé počasie, hustý dážď a stojaca voda v severnej časti nájazdového okruhu. Pôvodná trasa mala až 285 km, po zmenách sa dĺžka skrátila na 261 km.

Sagan na piatom mieste

Peter Sagan obsadil piate miesto v pretekoch s hromadným štartom elite na majstrovstvách sveta. Premiérový titul pre Dánsko v nedeľu vybojoval Mads Pedersen. V náročných upršaných podmienkach v anglickom grófstve Yorkshire sa presadil v záverečnom špurte trojice a trať dlhú 261 km z Leedsu do Harrogate zvládol za 6:27:28 h. Na druhom mieste finišoval Talian Matteo Trentin a bronz získal Švajčiar Stefan Küng.

Tak ako ukazovali predpovede, nedeľňajší vrchol šampionátu poznačilo vo veľkej miere počasie. To úradovalo už pred štartom, keďže neustály dážď zatopil cesty v severnej časti nájazdu z Leedsu do cieľového mesta Harrogate a tak museli organizátori na poslednú chvíľu zmeniť trasu. Pôvodná merala až 285 km, po zmenách sa skrátila na 261 km a začiatok posunuli z 9.40 na 10.00 SELČ. Cyklisti mali pôvodne absolvovať 187 km dlhý nájazd. Práve v tejto časti však spôsobilo počasie najväčšie problémy a tak ho organizátori skrátili a odpadli aj dva z troch kopcov v tomto úseku - Buttertubs Hill (5,8 km, 5,2%) a Grinton Moor Hill (4,4 km, 5,3%). Zostal len Cray Hill (4,9 km, 4%). Priamo v Harrogate malo nasledovať sedem 14-kilometrových okruhov s jedným stúpaním na Harlow Moor (1,2 km, 5,2%), po novom ich museli pretekári zvládnuť deväť. Pre cyklistov to bolo ťažšie oproti bežným pretekom aj preto, že nemohli používať vysielačky. Počasie komplikovalo situáciu aj divákom pri TV, keďže nelietali helikoptéry a problémy mali s prenosom aj motorky.

Počasie nešetrilo cyklistov

Na grófstvo Yorkshire padli v nedeľu husté, dažďom nasiaknuté mraky, ktoré cyklistov vôbec nešetrili. Situáciu komplikovali aj vietor a nízka teplota, ktorá sa vyšplhala len na 13 stupňov. Napriek tomu sa hneď od úvodu jazdilo zostra. Množstvo pretekárov sa snažilo dostať do úniku. Niekoľkokrát to skúšal aj Slovák Ján Andrej Cully, ale do toho rozhodujúceho sa nedostal. Sformoval sa približne po 30 km. Najprv sa odtrhli Richard Carapaz (Kol.), Jan Polanc (Slovin.) a Jonas Koch (Nem.), postupne sa k nim pridali Nairo Quintana (Kol.), Primož Roglič (Slovin.), Magnus Cort (Dán.), Michael Vakoč (ČR), Silvan Dillier (Švaj.), Maciej Bodnar (Poľ.), Hugo Houle (Kan.) a Alex Howes (USA). Pelotón už silnú jedenásťčlennú skupinu nestíhal a tá si onedlho vytvorila vyše štvorminútový náskok.

Po príchode na technický okruh do Harrogate spadol náskok na necelé tri minúty, v balíku sa zvýšilo tempo, začala sa pozičná bitka a prišlo k väčšiemu pádu, po ktorom sa ťažko zdvíhal i Philippe Gilbert. O vysoké tempo sa starali najmä reprezentanti Dánska a Francúzska, ktorí čoskoro zlikvidovali únik. V hlavnom balíku pokračovala trojica Slovákov - Peter a Juraj Saganovci a Erik Baška, Cully už zaostával. Postupne odstupovalo čoraz viac pretekárov, medzi nimi aj Roglič a Daniel Martin. Do konca zostávalo stále ešte sto km. O chvíľu to zabalil aj doráňaný Gilbert, jeden z favoritov sa po páde nedokázal dotiahnuť do čelnej skupiny a zosadol z bicykla so slzami v očiach. Spolu s ním odstúpil aj Remco Evenepoel. Po Cullym odpadol aj Baška a tak so slovenským lídrom zostal 88 km pred cieľom už len jeho brat Juraj. V ďalších kolách neudržali tempo s vedúcou skupinou ani Bob Jungels, Diego Ulissi či obhajca trofeje Alejandro Valverde.

Záverečný špurt

Na méte päť kôl do konca zostalo v hlavnom balíku už len približne 80 jazdcov, pričom stále odpadávali ďalší a ďalší. Asi 65 km pred cieľom zaútočili Lawson Craddock (USA) a Stefan Küng (Švajč.). Tempo pelotónu sa opäť zvýšilo a z balíka vypadol už aj Juraj Sagan, jeho brat Peter zostal zo Slovákov v hre ako posledný. Situácia na čele sa čoskoro zmenila. Ku Küngovi sa pridali Dán Mads Pedersen, Holanďan Mathieu van der Poel a Taliani Gianni Moscon s Matteom Trentinom. Stíhať sa ich vydali Carlos Betancur (Kol.), Gorka Izagiurre (Šp.) a Toms Skujinš (Lot.), no nepodarilo sa im dolepiť stratu a tak sa zaradili späť do hlavného balíka. Ten strácal 20 km pred cieľom už 45 sekúnd a jazdil v ňom aj Peter Sagan, na čele pracovali Belgičania s Francúzmi v úpornej snahe dotiahnuť sa. Tá sa však zdala márna, tým pádom aj pre slovenského lídra.

Pätica na čele mala dostatok síl, dobre spolupracovala a svoj náskok dokázala sekundu po sekunde zveľaďovať. Do záverečného okruhu vstúpili s náskokom 48 sekúnd a bolo jasné, že nový majster sveta vzíde z tohto kvinteta. Za chvíľu už len kvarteta, keďže supertalentovaný van der Poel 12 km pred cieľom nečakane úplne odpadol, stratil kontakt s čelom a za chvíľu ho predbehol aj pelotón. Na záverečnom stúpaní na Harlow Moor odpadol aj Moscon a tak sa boj o titul zúžil na troch pretekárov. Tri a pol km pred koncom to z pelotónu skúsil ešte samostatne Sagan, no strata bola veľká a už bojoval len o piate miesto.

Záverečný špurt rozbehol ako prvý Trentin, ktorý mal najviac skúseností a podľa papierov aj najväčšiu šancu uspieť. S tým však vôbec nesúhlasil Pedersen, ktorý ho na posledných desiatkach metrov jasne predbehol a prišiel si po najväčší úspech kariéry.