TASR

F1: Hamilton triumfoval na VC Ruska, double Mercedesu

Hamilton zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia a po 16. podujatí sezóny má 322 bodov.

Na snímke je Brit Lewis Hamilton (Mercedes) na trati okruhu v Soči počas Veľkej ceny Ruska F1 — Foto: TASR / AP

Soči 29. septembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Ruska, 16. pretekoch seriálu majstrovstiev sveta F1. Preteky v Soči sa skončili double Mercedesu, keďže na druhej priečke prišiel do cieľa Fín Valtteri Bottas. Tretí skončil víťaz kvalifikácie Monačan Charles Leclerc na Ferrari.

Hamilton zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia a po 16. podujatí sezóny má 322 bodov. Druhý je Bottas s 249 bodmi, tretí Leclerc má 215.

Do konca sezóny 2019 zostáva ešte päť podujatí. Najbližšie je na programe v nedeľu 13. októbra VC Japonska.

Fín Kimi Räikkönen na Alfa Romeo sa dostal na 3. miesto v historickom poradí jazdcov podľa počtu absolvovaných veľkých cien (310). Pred ním sú už iba Španiel Fernando Alonso (314) a Brazílčan Rubens Barrichello (326).

Na štartovom rošte tretí Vettel mal výborný štart a okamžite sa dostal nielen pred druhého Hamiltona, ale aj pred víťaza kvalifikácie Leclerca. Krátko na to sa preteky skončili pre Grosjeana, ktorý štartoval z lichotivej 8. pozície, no po kolízii s Giovinazzim skončil. Z vedúcej trojice najskôr prezul Leclerc, neskôr Vettel, no Leclerc sa dostal pred tímového kolegu. Kým Ferrari prezúvali, na líderskú pozíciu sa posunuli Mercedesy, Hamilton pred Bottasom. V 28. kole však Vettel musel odstúpiť pre poruchu rekuperačného systému. Následný príjazd bezpečnostného vozidla zahralo Hamiltonovi, ktorý stihol prezuť a vrátiť sa na prvú priečku. Do konca pretekov sa už poradie na čelných pozíciách nezmenilo. Bottas odolal niekoľkým pokusom Leclerca o útok, štvrtý Verstappen nedosiahol na tretiu priečku. Hamilton napokon získal 26 bodov do celkového poradia, keďže v závere zajazdil najrýchlejšie kolo, za ktoré dostal bod navyše. Po troch víťazstvách jazdcov Ferrari sa tak z prvenstva deviatykrát v sezóne tešil Hamilton.