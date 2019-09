TASR

Dnes o 10:35 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Fortuna liga: Hráči majstrovského ŠK Slovan Bratislava zdolali na domácom ihrisku FC Nitra

Na triumfe zverencov Jána Kozáka sa najvýraznejšie podieľal autor hetriku Dávid Holman.

Na snímke je vpravo Matúš Kuník (Nitra) a David Holman(Bratislava) v zápase 10. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra — Foto: TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - V sobotňajšom zápase 10. kola futbalovej Fortuna ligy zdolali hráči majstrovského ŠK Slovan Bratislava na domácom ihrisku FC Nitra 5:0. Na triumfe zverencov Jána Kozáka sa najvýraznejšie podieľal autor hetriku Dávid Holman. Ďalšie góly pridali Dávid Strelec a Nono.

Slovan pred prázdnymi tribúnami začal lepšie, mal loptu neustále na kopačkách, Nitra sa na útočnú polovicu dostávala iba sporadicky. Prvú veľkú šancu mal Ljubičič, sám v pokutovom území poslal loptu tesne vedľa. Výborne vyzerala aj delovka Rabiua, ktorá však tesne minula ľavý horný roh. Blízko ku gólu bol v 1. polčase Holman, ale loptu z jeho hlavy Šípoš výborne zneškodnil. Stredopoliar "belasých" si však vzápätí dvakrát napravil chuť. V 40. minúte po individuálnej akcii poslal loptu po zemi k pravej žrdi a otvoril skóre. Už o pár sekúnd neskôr sa maďarský reprezentant dostal k lopte opäť a Šípoša prekonal po druhý raz.

Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Slovan naďalej dominoval, súperovi de facto nič nedovolil a v 54. minúte strelil tretí gól. Po faule Nitranov v šestnástke si loptu na biely bod postavil faulovaný Holman a Šípoša na dvakrát prekonal. Autor hetriku bol pri chuti, v 60. minúte chcel z priameho kopu skórovať opäť, ale v dobrej pozícii trafil iba do múru. Pre režiséra triumfu domácich to bol zároveň posledný dotyk s loptou, vzápätí prepustil miesto na ihrisku Nonovi. V 67. minúte sa po centri z rohového kopu presadil Dávid Strelec a zaslúžené víťazstvo Slovana pečatil v 86. minúte Nono.

Hlasy:

Marián Süttö, tréner Nitry: „Mrzí ma, že sme Slovanu darovali prvé dva góly po našich chybách. Ale bohužiaľ, my sa musíme naučiť hrať proti takýmto mužstvám aké má Slovan. Vedeli sme, že súper bude dominantný, ale v strede poľa sme nič neurobili. Slovan uhral tri body v absolútnom pokoji. V tejto chvíli na Slovan nemáme.“

Ján Kozák, tréner Slovana: „Mne sa dnes hodnotí dobre. Museli sme byť trpezliví, lebo Nitra bola dobre organizovaná. Museli sme ukázať kvalitu, aby sme dali prvý gól. Podarilo sa nám to a hneď nato sme dali druhý. To bola facka pre mladých hráčov Nitry. V druhom polčase sa hra viac otvorila, tam sa ukázala naša kvalita. Predviedli sme pekné akcie a pridali sme ďalšie góly. Nebolo ľahké hrať dnes na prázdnom štadióne a proti dobre organizovanému súperovi, ale zvládli sme to a teraz už myslíme na Bragu. Pre mladých hráčov Nitry je škoda, že dnes chýbali fanúšikovia, určite by si zaslúžili lepšiu atmosféru. My takú našťastie zažívame častejšie.“

Dávid Holman, autor hetriku: „Bol to môj prvý hetrik v profesionálnej kariére, som veľmi rád, že sa mi ho podarilo dosiahnuť. Ďakujem spoluhráčom, že mi umožnili kopnúť penaltu, aj keď som ju premenil na dvakrát. Bez divákov sa nehrá ľahko, som rád, že sme potešili aspoň tých pár detí.“​