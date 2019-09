TASR

Dnes o 09:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MS vo vodnom zjazde: Hochschornerovci v C2 skončili na 4. mieste, Kopúnpová deviata

Za víťazmi Louisom Lapointem s Tonym Debrayom z Francúzska zaostali 1,36 sekundy.

Foto: Ilustračné, na snímke sú slovenskí reprezentanti Peter Hochschorner (vpravo) a Pavol Hochschorner — Foto: TASR

Seu d"Urgell 28. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom zjazde Pavol a Peter Hochschornerovci obsadili v C2 na MS v španielskom Seu d"Urgell štvrté miesto. Za víťazmi Louisom Lapointem s Tonym Debrayom z Francúzska zaostali 1,36 sekundy.

„Spravili sme tam jednu chybu, keď som v prvej zatáčke zabral rukami a vyhodilo nás to, takže Peťo to musel zachraňovať. Zvyšok jazdy bol celkom dobrý, dokázali sme udržať dobrú stopu. My sa nemôžme sa porovnávať so súpermi, ktorí to robia celý život. Štvrté miesto je pre niekoho málo, ale ja som rád, že sme potvrdili, že výkonnostne na tom máme a keď doladíme techniku, môže to byť ešte lepšie,“ povedal Pavol Hochschorner.

Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom boli v C2 šiesti (+3,76 s).

Vo finále singlistiek sa predstavila Katarína Kopúnová, ktorá skončila na 9. priečke. Na zlatú Češku Martinu Satkovú stratila 2,96 sekundy.

Kopúnová súťažila aj v C2, spoločne s Viktóriou Scholczovou obsadili poslednú 7. pozíciu.