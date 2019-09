TASR

MS v atletike: Hrašnová skončila vo finále deviata, zlato získala Priceová

Za postupovou ôsmou priečkou do užšieho finále zaostala v sobotu o 76 cm.

Američanka Deanna Priceová oslavuje víťaztvo v hode kladivom na Majstrovstvách sveta v atletike v katarskej Dauhe — Foto: TASR / AP

Dauha 28. septembra (TASR) - Slovenská kladivárka Martina Hrašnová obsadila na majstrovstvách sveta v atletike v katarskej Dauhe 9. miesto výkonom 71,28 m. Za postupovou ôsmou priečkou do užšieho finále zaostala v sobotu o 76 cm.

Majsterkou sveta sa stala Američanka DeAnna Priceová výkonom 77,54 m. Pre atletickú veľmoc je to vôbec prvé zlato v tejto disciplíne. Priceová potvrdila svoje postavenie líderky svetových tabuliek a aj druhý najlepší hod 76,87 by jej stačil na triumf. Druhá skončila v osobnom rekorde 76,35 Poľka Joanna Fiodorowová. Bronz získala strieborná z MS 2017 v Londýne Číňanka Čeng Wang za 74,76 m. Svetová rekordérka a obhajkyňa prvenstva Poľka Anita Wlodarczyková neštartovala pre zranenie. Pre 36-ročnú Hrašnovú je to druhý najlepší výsledok zo svetového šampionátu. V 12-člennom finále sa predstavila už iba presne pred desiatimi rokmi a v Berlíne vtedy získala bronz.

Hrašnová v sobotu otvorila súťaž slabším hodom 66,09, no v druhom sa zlepšila na 71,28 a po druhej sérii držala postupovú ôsmu priečku. Lenže následne sa zlepšila Hanna Skydanová z Azerbajdžanu a Slovenka vedela, že musí hodiť za úroveň sezónneho maxima. Jej tretí pokus bol opäť za 70-metrovú líniu, no tesne sa nezmestil do výseče. Ani zopakovaný pokus z kvalifikácie 72,01 by Hrašnovej k prieniku do prvej osmičky nepomohol, po tretej sérii ôsma Číňanka Na Luo mala na konte výkon 72,04.

„Pre mňa to už aj tak bolo nad očakávanie. Po piatku som dúfala, že dnes by to mohla byť aspoň desiatka, čo sa opäť podarilo a ešte lepšie. Na osmičku už bolo potrebné hodiť výkon lepší, než som hodila včera, čo už bolo naozaj na hranici možností. Bojovala som, snažila som sa, ale z toho už vyplývali technické chyby. Možno škoda, že som úplne zbabrala prvý pokus, bolo by lepšie, keby som sa v súťaži opäť chytila hneď prvým pokusom. Som rada, že to dopadlo takto, ako to dopadlo,“ zhodnotila Slovenka pre TASR.