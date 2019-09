TASR

V Čičmanoch uchovávajú tradície. Vystupujú tam fujaristi zo Slovenska i zahraničia

V Čičmanoch sa koná 14. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Na snímke je účastník Celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch počas koncertu — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Čičmany 28. septembra (TASR) – Slovenskí aj zahraniční fujaristi sa v posledný septembrový víkend zišli v Čičmanoch na 14. ročníku celoslovenského stretnutia fujaristov Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Festival otvorila v piatok (27. 9.) výstava Odkazy majstrov. „Pastierske hudobné nástroje z dielne Pavla Smutného z Dúbrav, doplnené o pastiersky odev zapožičaný z Považského múzea v Žiline, si budú môcť návštevníci pozrieť počas celého festivalu. Výstava bude sprístupnená do 13. októbra,“ uviedla Daniela Srnanková z Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline.

V sobotu a v nedeľu (29. 9.) sa v programových blokoch predvedú fujaristi zo Slovenska a zahraničia, Folklórna skupina Detvani z Detvy, Heligonkári z Čierneho Baloga, Mužská spevácka skupina Chlopi z Heľpy, Vadičovská trojka, trombitáši z Folklórnej skupiny Javorník Lúky a domáca Folklórna skupina Lastovienka z Čičmian. „Súčasťou festivalu bude aj slávnostná krojovaná svätá omša v rímskokatolíckom barokovom Kostole povýšenia Sv. kríža v Čičmanoch," dodala Srnanková.

Podľa spoluorganizátora Michala Fiľa sa záujem o podujatie každým rokom zvyšuje, a to nielen zo strany návštevníkov a divákov, ale aj samotných účinkujúcich. „Predtým, ako bola fujara zapísaná do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, bolo okolo 200 ľudí, ktorí mali niečo dočinenia s fujarou, či už výrobcov, alebo interpretov. Po prijatí do UNESCA sa počty niekoľkonásobne zvýšili. Preto si myslím, že fujara bude na Slovensku vždy dominantnou. My, ktorí sme prevzali tradíciu, sa snažíme tento nástroj odovzdať aj ďalším generáciám,“​ uviedol.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej. Organizátormi festivalu sú KrKS v Žiline, obec Čičmany, kaštieľ Čičmany a Združenie autentického folklóru Pohronci. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a ŽSK.