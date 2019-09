Cyklus Music & Film uvedie nový koncertný film Rogera Watersa

TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Cyklus Music & Film v bratislavskom Kine Lumiére uvedie v stredu 2. októbra koncertný film Roger Waters Us + Them (2019), ktorý vznikol počas Watersovho rovnomenného celosvetového turné. Odzneli na ňom piesne z čias Watersovho pôsobenia v kapele Pink Floyd i z jeho sólového obdobia. „Film bude uvedený o 20.00 h, premietať sa bude aj v nedeľu 6. októbra o 17.00 h, ide o rovnaké dni ako po celom svete,“ TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Ako pripomína dramaturg cyklu Miro Ulman, diváci mali možnosť vidieť pred piatimi rokmi koncertný film Roger Waters The Wall, ktorý režíroval Sean Evans. „Tentoraz sa s ním Waters spojil nielen ako hudobník, ale i ako spolurežisér.“ Výsledkom je snímka, ktorá vznikla v Amsterdame počas troch koncertov európskej časti turné Roger Waters Us + Them, keď zavítal i do Viedne, Prahy a Budapešti.

Ulman prízvukuje, že koncerty spoluzakladateľa Pink Floyd sú legendárne: „Je to kombinácia vizuálneho zážitku a dychberúceho zvuku. Jeho šou Us + Them prekonala všetko, čo doteraz urobil, a spája dokopy hudbu, audiovizuálny zážitok s jeho posolstvom ľudských práv, slobody a lásky.“ Turné sa začalo 26. mája 2017 v americkom Kansas City a pokračovalo v USA, Kanade, na Novom Zélande, v Austrálii, západnej a východnej Európe, Rusku a v Latinskej Amerike. Skončilo sa 9. decembra 2018 v mexickom Monterrey. Uskutočnilo sa 156 koncertov počas 20 mesiacov a na celom svete ich videlo 2,3 milióna divákov.

Na koncerte zazneli skladby z najúspešnejších albumov Pink Floyd vrátane The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals a Wish You Were Here, rovnako piesne z Watersovej poslednej sólovej platne Is This The Life We Really Want?, použité boli najmodernejšie digitálne a zvukové technológie. „Počas šou Waters vtiahne diváka do dystopického sveta, ktorý predpovedal pri písaní albumu Animals. Jeho predpovede spred štyridsiatich rokov sa stali dnešnou realitou: vojna, strata, odcudzenie, utrpenie, pozostatky chamtivosti,“ približuje Ulman.

Nakrúcanie filmu sa začalo 18. júna 2018 v Ziggo Dome v Amsterdame záznamom troch koncertov. Režisérmi boli Sean Evans a Roger Waters, kameramanom bol dlhoročný Watersov spolupracovník Brett Turnbull, ktorý sa špecializuje na nové technológie a je priekopníkom v používaní 4K, 6K a 8K digitálnych kamier. Celý štáb mal 130 členov.

Film vo svetovej premiére uviedol 6. septembra MFF v Benátkach. V dňoch 2. a 6. októbra sa predstaví divákom vo viac než 3000 kinách v 60 krajinách celého sveta. Waters sa podľa vyjadrenia v jednom z rozhovorov veľmi teší na uvedenie snímky v kinách: „Niektorí diváci môžu od nadšenia výskať, čo je v poriadku, ale mnohí budú plakať. To je to, v čo dúfam. Us + Them je výzva na akciu. Homo sapiens stojí na križovatke, môžeme buď spojiť svoju lásku, rozvíjať našu schopnosť empatie s ostatnými a spoločne konať pre dobro našej planéty, alebo môžeme zostať pohodlnými, znecitlivieť a pokračovať ako lumíky v našom súčasnom pochode smrti smerom k vyhynutiu. Us + Them je hlas pre lásku a život.“ Režisér Evans k tomu dodal, že „je to vynikajúci film, úžasné predstavenie podané so starostlivosťou, emóciami a významom. Nemyslel som si, že by to bolo možné, ale verím, že sme prekonali The Wall.“