Slovenskí vodní slalomári si v C1 vybojovali miestenku na budúcoročné olympijské hry

Miestenku do Tokia získalo najlepších 18 krajín v redukovanom poradí.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR

Seu d"Urgell 28. septembra (TASR) - Slovenskí vodní slalomári vybojovali v C1 miestenku na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Do finále na MS v španielskom Seu d"Urgell v sobotu postúpil iba Alexander Slafkovský zo 4. miesta. Na šampionáte neskončí horšie ako na 10. priečke. Miestenku do Tokia získalo najlepších 18 krajín v redukovanom poradí.

„Mám veľmi dobrý pocit, ale som iba v polovici. Sústredím sa na finále, som šťastný, že som tam. Verím, že predvediem to najlepšie a aj diváci ma podporia. Získali sme miestenku, takže jeden z troch cieľov je splnený,“ uviedol Slafkovský.

Do elitnej desiatky sa prekvapujúco nedostali Michal Martikán ani Matej Beňuš. Martikán, štyridsaťročný dvojnásobný olympijský víťaz, mal veľkú smolu, keď ho o postup obrala 50-sekundová penalizácia na predposlednej bránke a napokon obsadil až 29. miesto. Beňuš síce spravil iba dva ťuky, problémy mal však v hornej časti trate a klasifikovali až na 16. pozícii.

„Sú to majstrovstvá sveta, snažil som sa ísť čo najrýchlejšie, lebo na tejto trati to treba. Aj som dosiahol jeden z najrýchlejších časov, bohužiaľ, hore na takej nepríjemnej bráne sa mi dotkla špička. Dostal som penalizácu, tak som vedel, že musím pritlačiť, potom som však ťukol opäť a to ma stálo finále. S jazdou som však spokojný, išlo sa mi dobre, nemám sa za čo hanbiť,“ povedal Beňuš.

Singlisti sa postarali o druhú olympijskú miestenku. O prvú sa zaslúžili kajakárky Eliška Mintálová s Janou Dukátovou postupom do semifinále. Do finále sa im však nepodarilo postúpiť. Skúsená 36-ročná Dukátová išla čistú jazdu, ale na úkor rýchlosti, za elitnou desiatkou výrazne zaostala a obsadila 24. miesto.

Dvadsaťročná Mintálová zvolila opačný prístup, agresívna jazda si však vyžiadala daň v podobe štyroch trestných sekúnd, ktoré ju odsunuli z postupových pozícii a skončila až 22.