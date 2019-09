TASR

Dnes o 09:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Žongléri na úvod festivalu Kužeľ predviedli svoje umenie v centre Košíc

Cieľom festivalu je rozvíjať žonglérsku a novocirkusovú komunitu v Košiciach i na Slovensku.

Festival slovenského žonglovania Kužeľ 2019 odštartoval v piatok podvečer úvodným sprievodom od Dolnej brány po Hlavnej ulici — Foto: TASR

Košice 27. septembra (TASR) – Sprievodom v centre mesta začal v piatok v Košiciach trojdňový žonglérsky festival Kužeľ. Súčasťou úvodného programu pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici sú tento deň aj žonglérske súťaže a večerná ohňová šou.

Víkendová ponuka v poradí 3. ročníka podujatia zahŕňa workshopy a pohybové aktivity pre deti a dospelých v areáli Kasární/Kulturparku a sobotňajšiu (28. 9.) Žonglérsku galashow. Cieľom festivalu je rozvíjať žonglérsku a novocirkusovú komunitu v Košiciach i na Slovensku. Širokej verejnosti približuje novocirkusové umenie spájajúce pohyb, divadlo, tanec, hudbu aj nové médiá.

„Máme zhruba 50 účastníkov, resp. vystupujúcich, a to z Ukrajiny, Česka, Talianska či Slovenska. Chceme podporiť rozvoj žonglovania v Košiciach, ukázať ľuďom, že niečo také existuje, že sa to dá zvládnuť, že je to aj šport, aj umenie, aj voľnočasová aktivita a priblížiť im to v týchto všetkých polohách,“ uviedol pre TASR organizátor podujatia Michal Zamboj.

Prvý ročník festivalu slovenského žonglovania sa konal v roku 2012 v Košiciach a druhý ročník v roku 2016 v Kysaku.