Zdieľané bicykle budú aj na ďalších troch miestach. Urobia to však inak ako Bratislava

V bratislavských mestských častiach Nové Mesto, Rača a Vajnory plánujú spustiť budúci rok nový projekt zdieľania bicyklov – bikesharing.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Fungovať má na inom princípe ako v niektorých častiach hlavného mesta už spustený Slovnaft Bajk. Na sociálnej sieti o tom informovala vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová a pre TASR to potvrdil aj hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.

„Ide o projekt zdieľania bicyklov, ktorý prevádzkuje firma Antik vo viacerých mestách na východe Slovenska, pričom má záujem rozširovať svoje služby. My to vnímame ako príležitosť podporiť bicyklovanie v meste aj v súvislosti so spustením parkovacej politiky," uviedol Tettinger. Zatiaľ sa podľa jeho slov uskutočnilo stretnutie zástupcov z Nového Mesta, Rače a Vajnôr, aby prediskutovali ponuku a poslancom na zastupiteľstvách mohli predložiť spoločný materiál.

„Zdieľanie bicyklov funguje na trochu inom princípe, ako má Slovnaft. Najbližší bicykel si nájdete cez mobilnú aplikáciu, a keď prídete do cieľa, jednoducho ho necháte na ľubovoľnom mieste," vysvetlil hovorca. Bicykle totiž nemajú fixne umiestnené dokovacie stanice, ale využívajú len takzvané odporúčané stanovištia.

Antalová Plavuchová upozornila, že bikesharing Slovnaft Bajk sa nepodarilo dostať do Rače ani rok a pol od jeho spustenia. Koncept zdieľaných bicyklov, ktorý plánujú zaviesť v mestskej časti, podľa jej slov už odskúšali štyri slovenské mestá. „Rovnako funguje požičiavanie bicyklov vo Viedni, Prahe či Berlíne. Spustenie plánujeme na jar 2020," uviedla.

Bikesharing Slovnaft Bajk je spoločným projektom spoločnosti Slovnaft a mesta Bratislavy, kde spomínaná firma je prevádzkovateľom systému a magistrát poskytol pre bikesharing pozemky na dokovacie stanice.

„Hodnotíme to ako úspešný projekt, ktorý sa rýchlo stal súčasťou dopravnej infraštruktúry Bratislavy, prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie, zvýšeniu kvality života v meste a zároveň k znižovaniu emisií. Do systému sa doposiaľ registrovalo vyše 50.000 ľudí, ktorí spolu spravili viac ako 400.000 jázd," povedal pre TASR hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Využívanie bicyklov v testovacej fáze sa podľa jeho slov kontinuálne zvyšovalo a potvrdilo sa to aj po spustení komerčnej prevádzky.

Užívatelia môžu "žlté bicykle" používať od jesene minulého roka v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka. Aktuálne je v meste 78 dokovacích staníc a viac ako 400 bicyklov, pričom počet bicyklov sa priebežne mení v závislosti od ich vyťaženosti. Molnár tvrdí, že nedostali požiadavku z Rače, Nového Mesta a Vajnôr na rozšírenie systému.

„Spoločnosť pri spustení prevádzky avizovala, že počas prvého roka nábehu chce stabilizovať systém a následne prichádza v spolupráci s mestom Bratislava do úvahy možnosť rozšírenia aj do ďalších mestských častí. Tento zámer stále platí," podotkol.

Aktuálne s mestom diskutujú, kam a za akých podmienok by sa služba mohla rozšíriť. Krátko po spustení bikesharingu v Bratislave sa často vyskytovali prípady vandalizmu na zdieľaných bicykloch. Neskôr sa tento problém zmiernil. "Napriek tomu je vysoký a stále sa stretávame s ničením bicyklov či ich krádežami," podotkol Molnár.