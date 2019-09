Kristián Plaštiak

Veveričky nie sú tým, čím sa zdajú byť: Strategicky komunikujú s vtákmi o otázkach bezpečnosti

Neuveriteľná spolupráca v lese. Aj tak by sa dala opísať výpomoc vtákov pre veveričky. Riadia sa ich spevom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

BRATISLAVA 29. septembra - Veveričky nie sú nerozumné tvory, ktoré by sa riadili iba inštinktami, ktoré dostali do vienka od Matky prírody. Vedecká štúdia, ktorá pozorovala tieto drobné cicavce, zistila, že spolu komunikujú a okrem toho uzatvárajú pakty s vtáctvom. Ich spev má veveričky upozorniť na to, že sa môžu pohybovať po okolí, no keď spev prestane, rýchlo sa vrátia nazad do úkrytov.

Načúvajú signálom

Štúdiu uverejnil časopis Plos One. Je zaujímavé sledovať, ako sa veveričky správajú vo svojom prirodzenom prostredí. Pochopiteľne, nespoliehajú sa na vtákov pri každej príležitosti, dokážu sa pohybovať mimo svojich skrýš tak či tak. No keď sa ocitnú v prostredí, kde žijú vtáky, využívajú ich spev.

Červená veverička si pochutnáva na potrave. Foto: TASR/AP

Veveričky sa vyvinuli v imitátorov

Ako uvádza susedské Radio Wave, participantmi výskumu bolo šesťdesiatsedem veveričiek. Vedci ich pozorovali od februára do augusta, a to pri každodenných činnostiach, ku ktorým patrí zber orechov. Ich schopnosti však nekončia iba „načúvaním zvukov“ okolia. Veveričky totiž dokážu napodobniť hlas vtákov tak, aby varovali ostatné jedince svojho druhu pred blížiacim sa nebezpečenstvom.