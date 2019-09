TASR

Zlato v pretekoch junioriek na MS v Yorkshire získala Jastrabová

Američanka Megan Jastrabová triumfovala v piatkových pretekoch junioriek s hromadným štartom na MS v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire.

Američanka Megan Jastrabová (uprostred), druhá Belgičanka Julie de Wildeová (vľavo) a tretia Holanďanka Lieke Nooijenová (vpravo) — Foto: TASR/AP

Harrogate 27. septembra (TASR) – Na 86 kilometrovej trati z Doncasteru do Harrogate zdolala v záverečnom špurte Belgičanku Julie de Wildeovú, tretia bola Holanďanka Lieke Nooijenová. Na štarte sa predstavili tri Slovensky, najlepšie skončila Radka Paulechová na 28. priečke, Nora Jenčušová bola 59. a Simona Záhorcová, ktorá sa dostala do viacerých kolízií napokon došla do cieľa na 88. pozícii.

Začiatok pretekov poznačili technické problémy viacerých účastníčok, pre ktoré museli štart posunúť. Preteky poznačili viaceré pády, najväčší sa stal 65 km pred cieľom. Medzi "obeťami" bola aj Jenčušová, no dokázala vstať a vrátiť sa do pelotónu. Technický záver ovplyvnil dážď, s ktorým sa najlepšie vyrovnala Jastrabová.