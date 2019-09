TASR

Dnes o 12:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prípravné zápasy NHL: Jurčo prispel dvomi gólmi k triumfu Edmontonu

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel v noci na piatok v prípravnom zápase pred štartom NHL dvomi gólmi k triumfu Edmontonu na ľade Winnipegu 5:3.

Hokejista Edmontonu Oilers Slovák Tomáš Jurčo (uprostred) prekonáva brankára Winnipegu Jets Connora Hellebuycka — Foto: TASR/AP

New York 27. septembra (TASR) - V prvej tretine vyrovnal na 1:1 a v 50. minúte za stavu 3:3 strelil víťazný gól Oilers. „Odohral som dobrý zápas. Čím sa cítim komfortnejšie. tým lepšie výkony podávam. Myslím si, že v zápase proti Winnipegu to bolo na ľade vidieť," povedal Jurčo pre oficiálnu webovú stránku "olejárov".

O druhý presný zásah Edmontonu sa postaral Connor McDavid, pre ktorého to bol iba druhý zápas po návrate do zápasového kolotoča po zranení kolena. Dallas v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom prehral s Minnesotou 1:2.