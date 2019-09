TASR

Dnes o 11:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Simmons triumfoval v pretekoch juniorov na MS v cyklistike

Američan Quinn Simmons triumfoval vo štvrtok v individuálnych pretekoch juniorov na MS v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire.

Quinn Simmons — Foto: Facebook/Yorkshire 2019

Harrogate 26. septembra (TASR) – Na 148 km dlhej trati z Richmondu do Harrogate nastúpil približne 33 km pred cieľom a svoj odvážny únik doviedol do úspešného konca. Simmons zvíťazil v čase 3:38:04 h, s impozantným 56-sekundovým náskokom pred Talianom Alessiom Martinellim. Triumf USA zvýraznil tretím miestom Magnus Sheffield, ktorý uspel v záverečnom šprinte štyroch jazdcov o bronzovú medailu (+1:33).

Simmons sa úspešne odpútal od skupiny pretekárov, ktorá sa sformovala na čele pred záverečnými okruhmi v Harrogate. Američania sa dočkali prvej medaily na MS v kategórii juniorov po dlhých 26 rokoch. „Stále tomu nemôžem uveriť," povedal Simmons.

„Sústredil som sa na tieto preteky od novembra minulého roka a mal som silný pocit, že sa to môže dnes vydariť. Aj počas pretekov som cítil, že sa môžem stať majstrom sveta. Mal som za sebou veľmi silný tím, chcel by som sa všetkým chlapcom poďakovať, od prvého kilometra sa držali na čele. V časovke som nemal dostatočne rýchle nohy, takže dnes som bol špeciálne namotivovaný. Mal som čo dokazovať a som rád, že to vyšlo. Je to perfektný deň pre Ameriku," citoval víťaza špecializovaný web cyclingnews.com.

Z dvojice slovenských reprezentantov dokončil preteky iba Marek Bugár. Spoločne s Marekom Gajdulom sa dlho držal v hlavnom pelotóne, ale potom neprežil rýchle tempo v balíku v druhom dlhšom stúpaní a stratil s ním kontakt. Napokon finišoval na 62. mieste so stratou 16:49 min. na víťaza. Gajdula doplatil na pád na mokrej vozovke. Po ňom sa už nedokázal vrátiť späť a do cieľa nedošiel.