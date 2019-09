Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Greta nie je jediná: Tieto mladé dievčatá menia svoje okolie k lepšiemu, no svet o nich toľko nehovorí

V čase, keď dospelí nečinne sedia s rukami za chrbtom, iniciatívy sa ujímajú deti. Moderné technológie im pomáhajú v čerpaní informácií o klimatických zmenách, preto im chcú čeliť.

Na snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová počas rozhovoru pre agentúru AP v prístave juhoanglického Plymouthu 13. augusta 2019. — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 29. septembra - Klimatická situácia sa vyostruje nie z roka na rok, ale z mesiaca na mesiac. Ľudia prehliadajú skutočnosti, ktoré poukazujú na to, že čochvíľa bude naša planéta stratená. Paradoxom je, že práve mladí ľudia, často dokonca nedospelí, sa odhodlávajú bojovať s týmto problémom. Greta Thunbergová nie je ani zďaleka jedinou aktivistkou „svojho druhu“.

Sme v skutočnom ohrození

„Modrá planéta sa práve teraz nachádza vo vážnom ohrození a našou vinou dostáva údery z mnohých strán,“ uviedol renomovaný vedec Jean-Pierre Gattuso, informuje agentúra TASR. Vedci sú si istí, že svetový oceán sa bez prestávky otepľuje od roku 1970. Vody za uplynulé desaťročia nabrali viac než 90 percent extra tepla generovaného ľuďmi, pričom toto tempo sa od roku 1993 zdvojnásobilo.

Topenie ľadovcov v Grónsku bolo v poslednom desaťročí omnoho rýchlejšie a tento rok v lete zaznamenali dve najväčšie topenia od roku 2012. Vedci predpokladajú, že do konca leta 2019 sa roztopí ešte 440 miliárd ton ľadu. Foto: TASR/AP

Greta Thunbergová nie je jediná

Thunbergová odmietla cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie. Do Spojených štátov sa radšej plavila na pretekárskej jachte Malizia II vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Týmto spôsobom chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.

„Je neuveriteľné, čo sme spolu dokázali, je to historický deň,“ povedala 16-ročná Thunbergová cez videomost z New Yorku tisícom mladých protestujúcich vo švédskej metropole. Thunbergová uviedla, že na protesty v Austrálii prišlo 400-tisíc ľudí a v Berlíne 100-tisíc, čo vyvolalo nadšené výkriky a potlesk davu v Štokholme.

Greta Thunbergová inšpirovala mladých a vytvorila celosvetové klimatické štrajky zvané Fridays for Future. Foto: TASR/AP

Autumn bojuje za vodu pre všetkých

Jej vplyv sa nedá len tak ignorovať. Greta inšpiruje mnohých mladých ľudí po celom svete. Príkladom je Autumn Peltierová, narodená v roku 2004. Ako informuje portál Bored Panda, toto dievča je potomkom pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky. Uvedomuje si, akú stopu zanecháva jej krajina. Je členkou Wikwemikong First Nation a do povedomia ľudí sa dostala ako „bojovníčka za vodu“. Na stretnutí svetových lídrov na UN General Assembly svojím príhovorom poukázala na to, aké dôležité je chrániť prírodné vodné zdroje. Mala len 13 rokov.

Aktivistka sa chce stať prezidentkou

Ďalším dievčaťom, ktorej záleží na dobre našej planéty, je Mari Copenyová, známa aj ako „Malá slečna z Flintu“. Má iba jedenásť rokov a, podľa jej vlastných slov, bojuje za detstvo všetkých detí z Flintu, 100-tisícového mesta v štáte Michigan. Keď mala osem rokov, v jej meste vypukla kríza pitnej vody, ktorá zapríčinila situáciu, kedy tisícky rodín nesmeli piť vodu z vodovodného kohútika. Kvôli katastrofálnym podmienkam miestnej čističky bola kontaminovaná. To viedlo k početným ochoreniam spôsobeným baktériami. Osemdesiat ľudí bolo hospitalizovaných, dvanásť dokonca zomrelo.

Mari Copeny inšpiruje ďalších. Foto: Facebook/Mari Copeny

Mari preto napísala list adresovaný vtedajšiemu prezidentovi Spojených štátov Barackovi Obamovi, v ktorom ho žiadala o pomoc. Onedlho prišiel na návštevu do jej rodného mesta, aby sa na vlastnej koži presvedčil o všetkom, čo mladá aktivistka napísala v liste. Obyvateľom mesta dodali čistú vodu a opravili čističku. Prezidentská návšteva Mari inšpirovala natoľko, až sama túži byť prezidentkou. V roku 2044, kedy na to bude mať vek, plánuje kandidatúru. „Kedysi bol Obama iba černošským chlapcom, ktorý mal sen. Dosiahol ho, takže to dokážem aj ja,“ hovorí odhodlaná aktivistka v rozhovore pre Oprah Magazine. „Keď budem prezidentkou, môj hlas bude hovoriť za ľudí, a to hlavne deti.“

Má len 12 rokov, plaví sa po riekach a loví plasty

Ďalším inšpiratívnym mladým človekom môže byť aj mladá Ralyn Satidtanasarnová. Tá vyhlásila vojnu plastom v rodnom Thajsku. Ako informuje nemecký portál jetzt, Lilly, ako znie jej prezývka, má iba dvanásť rokov, no napriek tomu si plne uvedomuje situáciu, v ktorej sa ocitol celý svet.

Ralyn chce vyčistiť špinavý kanál v hlavnom meste. Stojí na doske, ktorou sa kĺže po hladine, a z vody vyťahuje všetok odpad. Najčastejšie „vyloví“ plastové tašky, ktorých priemerný Thajčan za jeden deň spotrebuje osem. Thajsko patrí do rebríčka najväčších znečisťovateľov.

V rozhovore pre CNA uviedla: „Pokúšam sa zostať optimistická, ale hnevám sa. Náš svet mizne.“ V júni toho roku si pripísala prvé víťazstvo. Presvedčila obchodný reťazec Central v Bangkoku, aby raz týždenne nedodali plastové vrecká do svojich predajní. „Keďže ma vláda nepočúva, povedala som si, že musím hovoriť priamo s tými, ktorí distribuujú plastové vrecká. Chcem ich presvedčiť, aby prestali,“ vysvetľuje v rozhovore.