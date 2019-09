Lenka Miškolciová

Dnes o 13:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Banskej Štiavnici majú pred kaviarňou nápis, ktorý pobláznil internet. Sedí výpočet aj na vás?

Bizarný výpočet, ktorý by ste našli v Banskej Štiavnici, pobláznil slovenský internet.

Na snímke Kalvária v Banskej Štiavnici. — Foto: TASR/Lenka Krošláková

BANSKÁ ŠTIAVNICA 29. septembra - Na slovenskom internete sa objavil bizarný výpočet, ktorý by ste našli na tabuli pred kaviarňou v romantickom meste Banská Štiavnica. Fascinujúce na výpočte je, že skutočne sedí na každého z nás.

Už ste si to prepočítali? Za týmto výpočtom sa neskrýva žiadna mágia. Ide v podstate o jednoduchú matematiku, ktorú by zvládol aj žiadk základnej školy. Na to upozornil aj jeden z komentárov na Facebooku, kde sa fotka objavila: „Vždy to tak bude. Stačí že súčet dvoch známych čísel bude 119. Keďže je rok 2019, tak po odpočítaní veku to sedí. Matematika prvý stupeň ZŠ,“ napísal pod fotku Marek.

Hoci naozaj na výpočte nie je nič komplikované, pobavil veľké množstvo ľudí, ktorí si lámali hlavu nad tým, ako je to len možné.