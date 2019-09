Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zvolila si si ľahšiu možnosť, kritizovala žena herečku po cisárskom reze. Tá jej poslala tú najlepšiu odpoveď

Ročne zomrú tisícky žien kvôli komplikáciam, ktoré sa objavia pri bežnom pôrode. V takých prípadoch sa lekári uchyľujú k druhej možnosti, ktorú predstavuje cisársky rez.

— Foto: Instagram/glouiseatkinson

BURY 28. septembra - „Zvolila si tú jednoduchšiu možnosť! Neprešla si si tým poriadne!“ Takéto dehonestujúce slová adresovala neznáma žena Gemme Atkinsonovej. Herečka sa 4. júla 2019 stala mamou a musela si vypočuť podobné urážky. Pôrod je sám osebe hrdinským činom, nezáleží na tom, ako prebehol. Zrejme išlo iba o uštipačné poznámky, no 34-ročná herečka sa rozhodla nemlčať a odpovedala.

Pôrod cisárskym rezom je občas nevyhnutnosťou

Nedospelé urážky a neznalosť Gemmu znechutili. Pôrod cisárskym rezom je aj v súčasnosti, v čase, kedy máme k dispozícii modernú technológiu a vyspelé medicínske procesy, potrebnou metódou pôrodu. Ročne zomrú tisícky žien kvôli komplikáciam, ktoré sa objavia pri bežnom pôrode. V takých prípadoch sa lekári uchyľujú k druhej možnosti, ktorú predstavuje cisársky rez. Niektorým ľuďom sa to však zjavne nepozdáva.

Gemma po prvý raz s dcérkou. Foto: Instagram/glouiseatkinson

Ako uvádza portál Shared, malá Mia prišla na svet v júli. Jej matkou je Gemma Louise Atkinsonová, populárna herečka z Bury, predmestia Manchestru, ktorá sa preslávila účinkovaním v niekoľkých seriáloch britskej produkcie. Svojím prírastkom sa pochválila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Gemma má odkaz pre všetky matky

V popise opísala príbeh, pri ktorom sa bežnému človeku zastavuje rozum. „Nedávno sa mi posmievala žena, vraj som si zvolila tú jednoduchšiu možnosť a nezažila som si riadnu skúsenosť pri pôrode dcérky.“ Tieto slová Gemme vsadili do hlavy povestného chrobáka. Pýtala sa samej seba: „Zlyhala som? Neurobila som to poriadne?“ Napokon prišla k záveru, že najriadnejším spôsobom, ako porodiť dieťa, je tá najbezpečnejšia cesta pre matku a dieťa. „Na reze nie je nič jednoduché. To platí aj v prípade vaginálneho pôrodu. Oba sú vyčerpávajúce, desivé, emocionálne vyciciavajúce. Oba majú vlastné spôsoby zotavovania, mentálneho aj fyzického,“ myslí si Gemma.

„Akokoľvek ste svoje dieťa priviedli na svet, bolo to tak správne pre oboch, vás aj dieťa. Tento odkaz patrí každej matke, ktorá sa rozhodla rovnako ako ja, a to podstúpiť pôrod cisárskym rezom,“ odkazuje herečka ženám.