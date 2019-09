Slovenské mesto ako prvé vyhlásilo stav klimatickej núdze. Takéto veľké zmeny chystá

Kristián Plaštiak

Mestské zastupiteľstvo prijalo opatrenia, ktorými chcú zastaviť klimatickú krízu. Potrebujú na to občanov, ktorých chcú motivovať, aby minimalizovali odpad vo svojich domácnostiach.

Zlaté Moravce chcú zabrániť zmene klímy. — Foto: reprofoto Youtube, Wikimedia CC

ZLATÉ MORAVCE 27. septembra - Malé mesto v Nitrianskom kraji sa zapojilo do boja proti klimatickým zmenám. Vyhlásilo stav núdze. Problematika zmeny klímy, alebo klimatická kríza, sa nedotýka iba svetových veľmocí a metropol, ale nás všetkých. Záleží iba na nás, aby sme sa spojili a spoločnými silami odradili blížiaci sa kolaps našej planéty.

„Prijatím tohto dokumentu sa Zlaté Moravce zaradili k mestám, ktoré vyhlásili stav klimatickej núdze. Reagujú tým na súčasnú zmenu podnebia a snažia sa prijať opatrenia pre jej zamedzenie,“ uvádza pre portál INFO Zlaté Moravce Michal Cimmermann, poslanec mestského zastupiteľstva a autor návrhu.

Obyvatelia vyzerajú svetlejšiu budúcnosť

Na mestskom úrade, v obecných podnikoch, škôlkach a školách by sa už viac nemali používať plastové nápojové fľaše. Nahradia ich džbány. Rovnaký osud čaká aj jednorazové tégliky na kávu a vodu, ktoré zastúpia poháre zo skla a porcelánu či keramické šálky. Balená smotana do kávy ustúpi rozlievanému mlieku a smotane v kanvičkách. Všetky umelé paličky určené na miešanie vymenia za kovové lyžičky.

Plasty nás pomaly zamorili. Hoci boli vyrobené iba v 19. storočí, kvôli rozmanitým vlastnostiam si ich rýchlo obľúbili ľudia všade vo svete. Foto: TASR/AP

Koniec plastom na jedno použitie

Jednorazové produkty (príbory, igelitové vrecká, tašky, taniere, poháre, slamky a nádoby na potraviny) nahradia bioplastové, sklené, keramické, textilné či kovové náhrady. To znamená zavedenie vratných zálohovateľných pohárov na všetkých mestských podujatiach. Takisto smetné koše v kanceláriách a na chodbách budú rozdelené tak, aby obyvatelia Zlatých Moraviec mohli separovať odpad.

Zástupca primátora mesta Marek Holub si myslí, že sa nedá schváliť striktne, aby sa obyvatelia držali opatrení. „Poňali sme to ako akt. Keďže mestské zastupiteľstvo to berie na vedomie, znamená to, že sa s tým stotožňuje a jednotlivé kroky budeme postupne zavádzať,“ sľubuje.

Česko-Slovensko započalo boj s klimatickou krízou

„Prijatím tohto dokumentu sa stávame prvou samosprávou na Slovensku, ktorá takúto deklaráciu schválila. Na území ‚Česko-Slovenska‘ sme druhí,“ dodáva poslanec Cimmermann. Tým vôbec prvým je mestská časť českého hlavného mesta, Praha 7, ktorá podobné opatrenie zaviedla v máji toho roku.

Ako uviedol mestský zástupca Jiří Knitl v rozhovore pre portál Praha 7: „Každý by mal začať sám od seba. Preto sa časť navrhnutých opatrení, ako je koniec používania jednorazových plastov či využívania vozidiel s ekologickým pohonom, týka priamo nášho úradu. Ďalšie kroky sa zameriavajú do ulíc našej mestskej časti, kde chceme udržať vodu, zvýšiť výskyt zelene a obyvateľov a firmy motivovať k ekologicky zodpovednejšiemu správaniu.“

Zlaté Moravce sa síce nemôžu zrovnávať s veľkomestami ako Dublin na snímke, ale ich snaha si zaslúži uznanie. Foto: Wikimedia CC

Mesto Zlaté Moravce prijalo nové opatrenia

Cieľom mestského zastupiteľstva je zavedenie zelene do ulíc. S tým úzko súvisí výsadba stromov, popínavých rastlín a vytváranie biodiverzitných lúk. Pri tom všetkom budú, samozrejme, používať postupy a technológie, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Každý nový rozvojový projekt na území mesta bude presadzovať a zohľadňovať vsakovanie, retenciu a využitie dažďovej vody. Pri podujatiach organizovaných mestom podporia snahu o minimalizáciu odpadov, šetrenie vody a energií.

Festivaly patria k podujatiam, ktoré majú ťaživé následky pre prírodu. Foto: Pixabay

Dôležitým faktorom sú obyvatelia

Samozrejme, že je potrebné zapojiť občanov mesta. Bez nich by bola snaha zbytočná. Zastupiteľstvo ich chce motivovať, aby umiestňovali nádoby na triedený odpad v domoch a taktiež minimalizovali odpad z domácností a využívali domáce kompostéry na hnojivo. Takisto by mali budovať podzemné zásobníky na dažďovú vodu. Príde aj na rozvoj cyklistickej a pešej dopravy.