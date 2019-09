Klaudia Fiolová

Táto krajina ako prvá odstráni počítanie lajkov na Facebooku. Influenceri sa netešia

Krajina od tohto kroku očakáva najmä zmenu postoja a tiež menej ľudí závislých na lajkoch.

SYDNEY 27. septembra - Sociálna sieť Instagram má na svedomí odstránenie počítania lajkov. V krajinách ako Kanada, Austrália, Nový Zéland alebo Japonsko si užívatelia navzájom už nevidia počet srdiečok pod ich príspevkami. Týmto krokom chceli prevádzkári sociálnych sietí odstrániť povrchnosť a honbu za lajkami, ktorá dnes charakterizuje sociálne siete.

Prednedávnom sa k tejto myšlienke pridal aj Facebook. Funkciu ešte stále testujú, ale Austrália má byť prvou krajinou, ktorá počet lajkov pod príspevkami úplne skryje pred ostatnými užívateľmi. Či sa zverejnený príspevok teší veľkej obľube a koľko má lajkov, tak po novom uvidí už len ten, kto príspevok zverejnil. Ako uvádza portál Ladbible, takisto by to malo byť aj v prípade zverejneného videa. Počet videní uvidí len autor. „Chceme otestovať reakcie ľudí a zmenu, ktorú tento krok prinesie. Zatiaľ sa to bude týkať len Austrálie a uvidíme do budúcna, či zahrnieme aj ostatné štáty," vyjadrili sa tlačový hovorca Facebooku pre portál Engadget.

Užívatelia by sa mali sústrediť na kvalitu príspevkov a nie na počet lajkov

Facebook už dávnejšie vyhlásil, že chce, aby sa aplikácia opäť stala platformou pre užívateľov, kde môžu vyjadriť svoje pocity a emócie. Nechce, aby ľudia boli závislí len na počte lajkov a na tom, či sa ich fotky páčia ostatným. Niekedy je to priam na úkor kvality príspevku. Aj firmy dúfajú, že príspevky budú po novom zmysluplnejšie a užívatelia nebudú voči sebe takí kritickí.

Jediní, ktorí sa netešia tejto zmene, sú práve tzv. influenceri, ktorí si postavili svoju kariéru práve na počte lajkov pod ich príspevkami. „Ľudia sú zameraní len na sociálne siete a na to, koľko ľudí ich sleduje a či majú obdiv ostatných. Nechcú zapadnúť do spoločnosti, stačí im len obdiv zo sociálnych sietí a to môže viesť k zhoršeniu mentálneho zdravia," vysvetľuje psychológ, Dr. Terry Fleming.