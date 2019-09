Čech vymyslel pexeso, aby sa ľudia bavili. Komunisti ho zaň prenasledovali a nezarobil ani korunu

TASR, Dobré noviny

Pexeso. Populárna hra, pri ktorej vyrastal hádam každý z nás, stratila svojho tvorcu.

Praha 26. septembra (TASR) - Vo veku 85 rokov totiž v stredu zomrel vynálezca Zdeněk Princ. Informoval o tom vo štvrtok český Deník N s odvolaním sa na jeho syna Tomáša. Populárnu spoločenskú hru pexeso vymyslel výtvarník Princ pred 54 rokmi.

Nápad na pexeso dostal Princ vo svojom prvom zamestnaní, v mozaikárskej dielni, začiatkom 50. rokov. Už ako skaut hrával s kamarátmi rôzne hry, pričom ako výtvarne nadaný človek ich aj väčšinou vyrábal. „Túto hru s dvojicami obrázkov som nazval obrázkovou mozaikou," uviedol Princ v rozhovore pre mesačník Stodůlecký posel, ktorý vyšiel pri príležitosti 50. výročia vzniku populárnej hry. Keďže mal blízko k encyklopedickým znalostiam, na obrázka dával mestá, hrady či rôzne osobnosti.

Prvé pexeso? O Vinnetouovi

„Keď sme napríklad boli na zájazde v Budapešti, vzal som si dva prospekty mesta a z tých som vystrihol dôležité budovy a nalepil na kartičky," vysvetlil, ako tvoril prvé pexesá. Pomohol mu známy fotograf Erich Einhorn, ktorému sa nápad páčil a prezentoval ho v ČTK.

Tam sa rozhodli, že to prostredníctvom Pressfoto vydajú, a Princ podpísal zmluvu, kde mal dostať 1% zo zisku. Prvý súbor pexesa následne navrhol v roku 1965, vyšlo v náklade 10 000 kusov. a ako tvrdí, vypredalo sa za niekoľko hodín. „Bolo to v dobe, keď sem prišli Mayovky," spomína Princ. Preto aj prvé pexeso vyšlo s tematikou Vinnetoua, Old Shatterhanda a Indiánov.

Komunisti mu vzali honorár

Na názov pexeso prišiel náhodou. „Môj názov — obrázková mozaika — bol príliš dlhý. Povedali mi, nech vymyslím niečo kratšie, ako domino alebo loto. V televízii vtedy bežala súťaž s názvom Pekelne sa sústreď. Tak som z toho urobil skratku s X namiesto K a vzniklo PE-XE-SO. Ten názov si cením najviac, je to jednoducho značka," zaspomínal si pred rokmi Princ.

Miesto slávy však hra Princovi priniesla dlhy a politickú perzekúciu, pričom honoráre a ochrannú známku mu počas normalizácie zobral komunistický režim, píše Deník N. Za situáciu môže nové normalizačné vedenie, ktoré zmluvu označilo za neplatnú, hoci sa na stranu Princa postavil aj súd. Musel tak vrátiť všetky peniaze za predaj, čo dovtedy dostal, uvádza Stodůlecký posel.

Bol rád, že to ľudí bavilo

Po roku 1989 si Zdeněk Princ na názov PEXESO prihlásil Ochrannú známku, do ďalšieho boja na súdoch sa ale už nepustil, hoci z každého pexesa by mal mať autorský honorár. Ako tvrdil, nerobil to pre peniaze a bol rád, že pexeso ľudí bavilo. Vo svete pritom hra na podobnom základe s názvom Memory vznikla údajne v roku 1959, o nej sa ale Princ dozvedel až oveľa neskôr.

Okrem pexesa mal Princ na svedomí aj ďalšie vymoženosti ako napríklad využívanie mestských znakov na pohľadniciach a taktiež aj leporelo. Na svojom konte má aj „Zetká", obrázkové encyklopédie na rôzne témy, pripomína Stodůlecký posel. Po roku 1993 založil vydavateľstvo Brabapress.