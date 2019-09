TASR

MS vo vodnom slalome: Dukátová na druhý pokus do semifinále K1, Kaliská nepostúpila

Všetci traja slovenskí singlisti postúpili do semifinále na MS vo vodnom slalome.

Na snímke slovenská reprezentantka v K1 Jana Dukátová — Foto: TASR(Jaroslav Novák

Seu d"Urgell 26. septembra (TASR) - Najrýchlejší z nich bol vo štvrtkovej prvej rozjazde v španielskom Seu d"Urgell Alexander Slafkovský, ktorý skončil siedmy 3,41 sekundy za víťazom Davidom Florenceom z Veľkej Británie. Matej Beňuš bol na 9. mieste a Michal Martikán si zaistil postup zo 16. pozície.

Cieľ číslo jeden bol pre všetkých troch postup do semifinále. Beňuš však priznal, že s jazdou nebol spokojný: „Druhé kolo môže byť veľmi nepríjemné, takže bolo dôležité postúpiť hneď z prvej jazdy, s ňou však nie som spokojný. Išlo sa mizerne, so všetkými súpermi sme sa v cieli rozprávali o tom, že tyčky boli príliš nízko, takže celú jazdu sme kontrolovali loď a nemohli sme veľmi pádlovať. Vedel som, že mám stratu, tak som v dolnej časti musel makať, ale bránky boli veľmi nízko, pár ich bolo takých, že sa nedali ani podplaviť a to hraničilo až s neférovosťou," posťažoval sa Beňuš.

Nespokojný aj Slafkovský

Podobný názor mal aj Slafkovský, ktorý priznal, že v náročných podmienkach zvolil jazdu na istotu. „Vedel som, že aj malý ťuk môže rozhodnúť o postupe. Tak som istil bránky, až som jednu takmer nestihol. Hore som išiel kvalifikačne, zodpovedne, dole som sa chcel vyvarovať ťuku a takmer mi ušla druhá. Spomenul som si na Prahu, teraz sa mi však tyčka obkrútila zo správnej strany. Musel som dávať pozor na viac vecí, skúsim ísť za predstaviteľmi ICF, aby niečo spravili s bránkami, pretože toto nie je dobré ani pre oko diváka," uviedol Slafkovský.

Medzi kajakárkami zvládla prvú kvalifikáciu iba Eliška Mintálová. Najmladšia slovenská reprezentantka v K1 postúpila do semifinále z 8. priečky. „Som spokojná, že sa mi podarilo postúpiť z prvej jazdy, ale nie som s ňou spokojná. Pod každou protivodnou bránkou som sa chytala, boli veľmi nízko, tak som si musela dávať pozor. Viac som si dávala pozor ako som pádlovala, takže to nebolo ideálne. Pred jazdou som sa pýtala Saša Slafkovského na čo si dávať pozor, tak aj vďaka nemu som si postrážila 19. bránku," povedala Mintálová, ktorá si vybojovala semifinále napriek štyrom trestným sekundám.

Kaliská ďalej nepostúpila

Jana Dukátová dostala dve sekundy navyše, no obsadila až 28. miesto. Prvá rozjazda ani trochu nevyšla Elene Kaličskej. Najskúsenejšia pretekárka zo slovenskej výpravy minula tri bránky a so 168 trestnými sekundami bola až 77.

V popoludňajšej oprave uspela iba Dukátová, ktorú klasifikovali s dvoma trestnými sekundami na 8. mieste. Kaliská síce predviedla čistú jazdu, ale skončila až 17. Za prvou desiatkou zaručujúcu účasť v semifinále zaostala viac ako o 3 sekundy.

Na šampionáte v Španielsku sa okrem medailí bojuje aj o miestenky na budúcoročné OH v Toku. Pre Slovákov tiež pokračuje interná nominácia na olympiádu.