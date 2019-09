TASR

Dnes o 15:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Smer oznámil, kto bude jednotkou na kandidátke do volieb

Informoval o tom hovorca strany Ján Mažgút.

Robert Fico a Peter Pellegrini — Foto: TASR/Pavol Zachar,Dano Veselský

Bratislava 26. septembra (TASR) - Kandidátku strany Smer-SD do parlamentných volieb má viesť premiér Peter Pellegrini. Navrhne to predseda Smeru-SD Robert Fico. „Je v plnej kompetencii predsedu strany Smer-SD Roberta Fica navrhovať zoznam kandidátov na funkciu poslanca NR SR. Túto svoju právomoc využije a navrhne, aby kandidátku strany Smer-SD do NR SR viedol Peter Pellegrini," uviedol Mažgút.

Toto rozhodnutie označila strana za najlepšie riešenie s tým, že pohľad na opozíciu musí voličov varovať. Aj vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu musí Smer-SD podľa slov jeho hovorcu „viac ako inokedy zohrať stabilizujúcu úlohu".

Dohodu na lídrovi strany do volieb avizoval aj premiér po stredajšej vláde (25. 9.). Kandidačná listina by podľa jeho slov mala ponúknuť kvalitu a vytvoriť čo najväčší koaličný potenciál. Preto budú pri jej tvorbe v Smere-SD podľa Pellegriniho zvažovať mená citlivo.

Obaja, Fico aj Pellegrini, dlhodobo hovoria, že chcú, aby bol Smer-SD stabilný, silný a aby bol úspešný v nadchádzajúcich voľbách. Fico viackrát zdôraznil, že strana ma ambíciu opäť skladať vládu. V lete sa hovorilo o napätých vzťahov medzi Ficom a Pellegrinim.

Ten v stredu skonštatoval, že sú obaja dospelí ľudia, ktorí môžu mať na veci rozdielne názory, ale vedú medzi sebou konštruktívne debaty, ktoré môžu stranu posúvať ďalej. Doplnil, že ich predstavy o stratégii strany sa približujú. Na otázku, či bude Fico na kandidátke vtedy odpovedal, že ako predseda strany má na to plné právo.