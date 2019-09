TASR

Dnes o 13:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bývalý frontman Oasis Liam Gallagher vydal nový album Why Me? Why Not

Anglický spevák Liam Gallagher vydal druhý sólový štúdiový album, ktorému dal názov Why Me? Why Not.

Briský spevák a zakladateľ legendárnej skupiny Oasis Liam Gallagher — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. septembra (TASR) – Ponúka jedenásť nových songov, pri každom z nich sa Liam podpísal aj ako spoluautor. Jeho vydanie avizoval v júni pilotný singel Shockwave. V júli a auguste vyšli ďalšie dva single, Once a One of Us. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.

Niekdajší frontman skupiny Oasis si po rozpade domovskej kapely akoby vybral oddychový čas. Nedarilo sa mu a s jeho hudobnou kariérou to nevyzeralo dobre. Veľký návrat oslávil až v októbri 2017 so sólovým debutom As You Were.

Pozitívne prijatý nový album

Album bol pozitívne prijatý, a tak niet divu, že sa na novinke Why Me? Why Not obklopil tým istým tímom spolupracovníkov a znovu vsadil predovšetkým na producentov a skladateľa Grega Kurstina a Andrewa Wyatta. Obaja mali veľký podiel na Gallagherovom reštarte a s oboma si spevák umelecky veľmi dobre rozumie. Dôkazom je aj jedenásť nových pesničiek.

V britských médiách zbiera album Why Me? Why Not slová chvály a uznania. Hudobné časopisy Mojo, Q, Independent, NME či Clash Music sa zhodujú v hodnoteniach a udeľujú polepšenému búrlivákovi skvelých 80 %. Podľa nich ide o Gallagherov triumf.

Na konci prvého týždňa bude Why Me? Why Not útočiť na vrchol britského rebríčka. Zároveň sa fanúšikovia dozvedia, či sa Liamovi podarí na ostrovoch prekonať rekordné čísla predaja As You Were. Poznajú ho aj slovenskí fanúšikovia, Liam koncertoval 13. júla na 23. ročníku festivalu Pohoda v Trenčíne.