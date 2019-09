Kristián Plaštiak

Ktorý nápoj je najlepší pre hydratáciu človeka? Nie, voda to nie je

Kolové nápoje a džúsy nás dokážu hydratovať, no rozklad toľkého množstva koncentrovaného cukru v tenkom čreve vyžaduje vodu, čo je kontraproduktívne. Odborníčka odporúča, aby sme siahli po vode, za akýchkoľvek okolností.

BRATISLAVA 27. septembra - Voda je najlepší liek. Obľúbená veta našich starých mám sa neraz ukázala byť pravdivou, no v prípade hydratácie, teda potrebného vlhčenia nášho organizmu, existujú aj lepšie možnosti. Tvrdí to štúdia, o ktorej informuje CNN. Zostavili rebríček tých najlepších nápojov pre hydratáciu.

Hydratácia organizmu je dôležitá pre správne fungovanie

Odborníci z University of St Andrews porovnali účinky jednotlivých druhov nápojov na človeka a jeho organizmus. Výsledok svojho pozorovania opísali v štúdii, ktorú publikovali vo vedeckom časopise The American Journal of Clinical Nutrition. Voda, či už tichá, alebo perlivá, dokáže odviesť dobrú prácu, naše telo zhydratuje veľmi rýchlo. Podarilo sa však zistiť, že nápoje s trochou cukru, tuku a proteínov nás hydratovanými udržia dlhšie.

Záleží aj na tom, koľko vypijeme

„Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú našu hydratovanosť, je objem nápoja, ktorý prijímame,“ tvrdí Ronald Maughan, autor štúdie a profesor z Medicínskej školy, oddelenia univerzity. Čím viac vypijete, tým rýchlejšie sa voda dostane do vášho krvného obehu, odkiaľ vás dokáže hydratovať. „Ďalším faktorom sú nutričné hodnoty.“ To znamená, že mlieko je lepším hydratačným prostriedkom ako čistá voda. Obsahuje laktózu, proteíny a tuk, to všetko pomáha spomaliť vyprchávanie tekutiny zo žalúdka do tela. Okrem toho obsahuje sodík, ktorý funguje ako špongia; drží ich v tele a v konečnom dôsledku z toho plynie menšie množstvo moču.

„Táto štúdia nám hovorí veľa o tom, čo už vieme; elektrolyty ako sodík a draslík pomáhajú k lepšej hydratácii, zatiaľ čo kalórie v nápojoch prispievajú k pomalšiemu vyprázdňovaniu žalúdka, teda aj menšiemu množstvu moču,“ uviedla v rozhovore pre CNN Melissa Majumdarová, dietetička, osobná trénerka a hovorkyňa Akadémie výživy a dietetiky.

Zoznam najlepších nápojov na hydratáciu

Štúdia sledovala trinásť rôznych nápojov a výsledok dopadol nasledovne: Na prvom mieste sa objavilo nízkotučné mlieko, nasledovali rehydratačné roztoky, ktoré sa používajú k doplneniu tekutín v dehydrovanom tele, plnotučné mlieko, pomarančový džús, kola, ľadový čaj, čaj, športové nápoje, tichá voda, perlivá voda, ležiak a káva, ktorá uzatvára rebríček.

Opatrne s cukrom

Nápoje s viac koncentrovaným cukrom, ako napríklad džúsy a koly, nie sú práve dokonalými prostriedkami hydratácie ako ich menej sladené verzie. Hoci strávia vo vašom tele a krvnom obehu viac času, vo chvíli, keď vstúpia do tenkého čreva, ich koncentrácia sa rozpustí počas procesu zvaného osmóza. Tento efekt „vtiahne“ vodu do tenkého čreva, aby zriedila koncentrované cukry. Kolové nápoje a džúsy majú vysoký obsah nadbytočných cukrov a kalórií.

Majumdarová odporúča, ak máte na výber medzi sódou a vodou, vyberte vodu. Naše obličky a pečeň závisia od vody, pomáha im zbaviť sa toxínov v tele a okrem toho hrá kľúčovú úlohu vo výžive pokožky. „Voda je tým najlacnejším zvlhčovačom organizmu, aký nájdete,“ dodáva.