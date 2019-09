Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Enrique Iglesias sa podelil o milý moment s dcérkou. Tanečné pohyby má po otcovi

Slávny otecko splní všetko, čo vidí dcérke na očiach.

Enrique Iglesias so svojou dcérkou Lucy — Foto: Facebook/Enrique Iglesias, Instagram@enriqueiglesias

LOS ANGELES 26. septembra - Dcérka známeho speváka sa veru podobá na otecka. Už odmalička miluje tanec a kde sa len dá, roztancuje aj svojich rodičov. Enrique sa o jeden takýto milý moment podelil aj so svojimi fanúšikmi na jeho Instagramovom profile. So svojou 21-mesačnou dcérkou Lucy sa pustili do tanca na známu detskú pesničku. V pozadí videa počuť ako Anna Kurnikovova, manželka Enriqueho, sa na dvoch tanečníkoch náramne zabáva a pospevuje si.

Enrique a Lucy sa šantili na detské pesničky a jeho dcérke sa očividne páčili otcove vtipné tanečné kreácie. Enrique a Anna vychovávajú spolu dvojičky, Lucy a Nicholasa. Svoje súkromie si strážia a na svoje sociálne siete zverejňujú fotografie či videá detí len minimálne. Je preto nezvyčajné, že sa Enrique so svojimi fanúšikmi podelil s takouto milou domácou nahrávkou.