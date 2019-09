Kristián Plaštiak

Dnes o 13:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rodiny vysadia 15 miliónov lúčnych kvetov, aby pomohli včelám. Pridať sa môže každý

Aktivisti dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť zmenu a populácia včiel na Britských ostrovoch vzrastie. Ľudstvo by bez včiel nedokázalo prežiť.

— Foto: Pixabay, Wikimedia CC

LONDÝN 26. septembra - Britské rodiny sa zaviazali, že vysadia pätnásť miliónov kvetín počas blížiacich sa týždňov. Chcú tým podporiť včelstvo, ktoré v ich krajine pomaly, ale isto upadá. Včely sú nevyhnutnou súčasťou prírody a dodávajú jej stabilitu, preto je potrebné chrániť ich populáciu.

Ochráňme včely a ochránime prírodu

Projekt zastrešujú mladí aktivisti Eco Emeralds z Liverpoolu. Ich cieľom je záchrana včiel a odvrátenie blížiacej sa hrozby, ktorú sprevádza vyhynutie tohto okrídleného hmyzu. Ako odhalila nezisková organizácia Bumblebee Conservation Trust, za uplynulých osemdesiat rokov zmizlo 97 % lúk s divými kvetmi. V prípade včiel ide o značný úbytok obživy.

Produktom včiel je sladký med. Foto: Pixabay

Bude to mať dopad na celé ostrovy

Kampaň Backyard Nature pomáha deťom aj dospelým, ktorým záleží na našej planéte. Podporuje ich a dodáva im potrebné náradie na to, aby mohli chrániť prírodu vo svojom okolí. Či už žijú v meste, alebo na vidieku.

„Cieľom kampane je inšpirovať mladých environmentalistov, aby si zašpinili ruky a začali sa angažovať v prírodných aktivitách,“ povedal pre portál Positive News Mark Shearer, spoluzakladateľ Semble, platformy pre komunitné projekty, ktorá ich má na svojom konte už vyše tri a pol tisíca. „Tisícky ‚Backyard Nature ochrancov‘ sa zišli, aby vysadili pätnásť miliónov kvetín. Bude to mať environmentálny dopad naprieč celým Spojeným kráľovstvom.“

Blanokrídle včely zbierajú peľ a nektár kvetov, z ktorého vzniká med. Foto: Needpix.com

Kampaň finančne podporujú organizácie Iceland Foods Charitable Foundation, Bumblebee Conservation Trust, The Wildlife Trust, The National Trust a mnoho iných. Veria, že sa im podarí urobiť zmenu a populácia včiel na Britských ostrovoch vzrastie. Ľudstvo by bez včiel nedokázalo prežiť.