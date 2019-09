Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Záchranári z celého sveta prepadli „Tetrisovej výzve“. Zapojili sa aj Slováci

Policajti, vojaci aj hasiči sa zapojili do výzvy s názvom „Tetris challenge".

Do zaujímavej výzvy sa zapojili muži zákona po celom svete — Foto: Instagram@brandweeraa, myscdf

ZURICH 28. septembra - Od Švajčiarska až po Singapur, muži zákona sa fotia ako postavičky z lega, aby sa zapojili do výzvy s názvom „Tetris challenge". Celá táto výzva vznikla úplnou náhodu vo Švajčiarsku. Ako informuje portál The Guardian, tamojšia polícia každú nedeľu zverejňuje vtipný príspevok na svojich sociálnych sieťach, aby trošku priblížili životy mužov v uniformách aj verejnosti. Začiatkom septembra sa objavila na Facebooku fotka, kde ležia na zemi dvaja dopravní policajti ako postavičky z lega, obklopení rôznym policajným príslušenstvom. Pod fotku napísali: „Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, čo všetko je v policajnom aute, tak vám to teraz ukážeme."

Na zverejnenej fotke vidno, že v policajnom aute sa nachádza šesť dopravných kužeľov, metla, dve ručné zbrane a desiatky ďalších krásne usporiadaných policajných pomôcok. Táto snímka získala tisíce lajkov a zdieľaní a stovky nadšených komentárov. „Fotografia vznikla počas dňa otvorených dverí na našej policajnej stanici. Všetky pomôcky boli vyložené vedľa policajného auta a dvoch policajtov zrazu napadlo, že si tiež ľahnú vedľa nich a pomocou dronu zachytili tento moment," prezradila tlačová hovorkyňa polície v Zürichu, Rebecca Tilen.

Netrvalo dlho a v piatok sa stihli zapojiť aj slovenskí policajti. Fotku zverejnili na Facebooku Polície Slovenskej republiky.

Na fotky reagovali aj švajčiarski hasiči a vznikla výzva „Tetris challenge"

Švajčiarski policajti natoľko zaujali ľudí, že sa nimi inšpirovali aj iné záchranné zložky a to nielen v ich krajine, ale po celom svete. Zapojili sa aj štáty ako Maďarsko, Rakúsko, Holandsko a Nemecko; mimo Európy aj Mexiko a Singapur.