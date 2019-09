TASR

Dnes o 10:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prípravné zápasy NHL: Halák s čistým kontom, výhru oslavovali aj Fehérváry, Pánik a Marinčin

Columbus prehral na ľade Buffala 3:4 po predĺžení, v drese hostí odohral Marko Daňo vyše 14 minút a zapísal si dve trestné minúty.

Brankár Bostonu Bruins Slovák Jaroslav Halák — Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Hokejisti Bostonu v zostave so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom zvíťazili v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL v noci na štvrtok na domácom ľade nad New Jersey 2:0. V bránke Bruins odchytal Halák celý duel a zlikvidoval všetkých 29 striel hostí.

„Je to iba príprava. Je však pekné zvíťaziť, či už je to riadny zápas alebo prípravný. Hrali sme dobre, takmer celý zápas sme výborne korčuľovali. Odohrali sme solídny zápas. V tom závere som sa len snažil vyhodiť puk, hoci som si uvedomil, že je tam prázdna brána. Musím si ale niečo nechať aj do novej sezóny. Dôležité je, že sme zvíťazili. Cítil som sa fajn, spoluhráči mi tiež pomohli," povedal Halák v rozhovore pre oficiálny web profiligy.

Washington vyhral v Chicagu vysoko 6:0, v jeho drese absolvovali zápas Slováci Martin Fehérváry a Richard Pánik, bodovo sa však nepresadili. Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Marinčin, ktorého Toronto v derby s Montrealom doma uspelo 3:0. Marinčin odohral vyše 13 minút a do štatistík si zapísal dve strely.

Húska putuje na farmu Rangers

Slovenský hokejový brankár Adam Húska sa po redukcii kádra v prípravnom kempe klubu NHL New York Rangers presunul na farmu do Hartfordu Wolf Pack (AHL). Spolu s ním prvý tím opustilo trio Phillip Di Giuseppe, Tarmo Reunanen a Matthew Robertson.

Rangers o tom informovali na oficiálnom webe. Di Giuseppe a Reunanen tiež išli na farmu do AHL, Robertson sa vrátil do juniorky Edmonton Oil Kings, ktorá pôsobí vo WHL. "Jazdci" tak majú v tréningovom kempe aktuálne k dispozícii ešte 32 hráčov.