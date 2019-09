TASR

Dnes o 08:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní West Ham dostal v pohári debakel u treťoligistu, Manchester United sa potrápil

Futbalisti West Hamu United prehrali v 3. kole Anglického ligového pohára na ihrisku Oxfordu United 0:4.

Zľava: Andreas Pereira z Manchestru United a Oliver Rathbone z Rochdale — Foto: TASR/AP

Londýn 25. septembra (TASR) - Futbalisti West Hamu United si spravili v stredu hanbu, keď v Ligovom pohári utrpeli debakel od treťoligového Oxfordu United 0:4. "Kladivári" prekvapili najmä preto, že cez víkend zaskočili Manchester United, ktorý zdolali 2:0.

Tréner West Hamu Manuel Pellegrini však poukázal na dôležitý fakt. Pred stredajším pohárovým vystúpením spravil až deväť zásahov do základnej zostavy. „Ak chcete hrať vo viacerých súťažiach naraz, musíte využívať celú zostavu. Proti Oxfordu sme príliš kazili, hlavná zodpovednosť je však na mne. Ja som rozhodol o zostave, na druhej strane, ani hráči nepredviedli dobrý výkon. Proti nám bol odhodlaný súper a tieto zápasy sú vždy náročné," obhajoval svojich zverencov Pellegrini.

Blízko k blamáži bol aj Manchester United. Ten zdolal treťoligový Rochdale až v jedenástkovom rozstrele. "Červení diabli" sa síce dostali do vedenia v 68. minúte. O osem minút neskôr však umlčal Old Trafford iba šestnásťročný obranca Luke Matheson. „Takéto niečo som ešte nezažil, streliť gól Manchestru United, na ich štadióne. Bol to pre mňa mimoriadny moment," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii autor vyrovnávajúceho gólu.

Matheson sa v stredu stal hrdinom Rochdale, no už vo štvrtok ho čaká "návrat do reality", pretože ani dôležitý gól ho nezbavil bežných povinností. „Zajtra ma čaká test z psychológie," povedal so smiechom Matheson a dodal: „Škola ma baví, rovnako aj futbal, ale ten nič negarantuje. Nikdy neviete čo sa môže stať v budúcnosti."