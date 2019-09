Daniela si založila „schránkovú firmu“. Jej ručne zdobené kúsky skrášľujú domy po celom Slovensku

Dominika Pacigová

Pestrými farbami dokáže pomaľovať skutočne všeličo. Daniela nekreslí len na oblečenie, kabelky či doplnky, ale aj na schránky.

— Foto: archív Daniely Sadloňovej

PÚCHOV 26. septembra - Daniela Burdej Sadloňová miluje folklór. Od ôsmich rokov spieva a hrá na husle. Počas strednej školy začala kresliť na oblečenie i kabelky, neskôr ju pohltilo kreslenie na schránky. Tie sú jedinečné a potešia nejedno oko.

Kreslí na všeličo

Už v detstve ju lákala kresba. Najprv kreslila na steny, potom na papier a nakoniec chcela kresliť na niečo, čo by mohla nosiť. „Začala som oblečením a postupne som pridávala rôzne iné veci. Doma mám pokreslenú aj soľničku a opäť aj stenu. Tentokrát však už rodičia nie sú nešťastní,“ povedala pre Dobré noviny Daniela Burdej Sadloňová.

Foto: archív Daniely Sadloňovej

Na oblečenie kreslí približne pätnásť rokov, prvú kabelku namaľovala sebe, keď potrebovala zakryť fľak. Na schránky kreslí približne dva roky. „Keď som mala svadbu, chcela som rodičom venovať niečo praktické, a tým sa im aj poďakovať. Tak sa zrodila myšlienka kreslenia na schránky,“ zaspomínala.

Miluje folklór

Pri tvorbe sa inšpiruje skutočne všetkým. „Určite ma formuje aj láska k folklóru a ľudovej hudbe. Už v detstve som si vymýšľala druhý hlas na husliach, v dnešných dňoch si pretváram a formujem vlastný folklór. Niekedy však vychádzam aj z výšivky,“ uviedla.

Foto: archív Daniely Sadloňovej

Na textile alebo schránkach nájdeme rôzne motívy. „Ide o kvety, srdiečka, lístky či zvieratká. Návrhy si ale nikdy nerobím, vždy kreslím priamo na danú vec. Farby si taktiež vyberám počas procesu,“ vysvetlila.

Vďaka hudbe sa našla v kreslení

Aj keď kreslenie miluje, pracuje ako učiteľka huslí na plný úväzok. „Myslím si, že láska k hudbe mi dáva iný rozmer, vďaka ktorému som sa našla v kreslení. V súčasnosti mu venujem naozaj veľa času,“ prezradila.

Foto: archív Daniely Sadloňovej

Stále chce však napredovať a vymýšľať niečo nové. „Ideálne by bolo, ak by mal deň aspoň 30 hodín. Bohužiaľ, tak to nefunguje. Neostáva mi nič iné, len si plniť sny postupne,“ uzavrela Daniela Burdej Sadloňová.