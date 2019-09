Kristián Plaštiak

Dnes o 12:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Olivia Newton-John oslavuje: Každý deň vnímam ako dar, tvrdí počas tretieho boja so zákernou rakovinou

Rakovina ju naučila, že si máme ceniť každý deň v živote, lebo nikdy nevieme, ktorý bude ten posledný. Chorobu nechce vnímať ako boj s niečím, lebo ak to urobí, jej telo na to bude reagovať zle.

— Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 26. septembra - Známa herečka a speváčka Olivia Newton-Johnová dnes oslavuje svoje 71. narodeniny. Predstaviteľka Sandy z nezabudnuteľného hudobného filmu Pomáha, kde sa objavila po boku Johna Travoltu, niekoľko ráz bojovala s rakovinou.

Začínala s mikrofónom

Narodila sa v anglickom meste Cambrdige a keď mala päť rokov, rodina sa presťahovala do Austrálie. Ako sedemročná hrala v divadelnej inscenácii Green Pastures. Už v škole založila skupinu Sol Four, ktorá sa orientovala na country hudbu. Spievať začala s folkovou skupinou, v šestnástich vyhrala spevácku súťaž. Odmenou bol zájazd do Anglicka a turné po anglických mestách. A v Anglicku už ostala.

V roku 1966 nahrala prvú skladbu Till You Say You'll Be Mine. S ďalšou austrálskou speváčkou Pat Carollovou vytvorili duo Pat & Olivia. V letnej sezóne vystupovali v prímorských strediskách. V roku 1970 účinkovala so skupinou Tomorrow. Rok nato ju angažoval Cliff Richard do svojho televízneho programu aj pre európske turné.

V apríli 1974 reprezentovala Veľkú Britániu na piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie so skladbou Long Live Love. Skončila štvrtá, vyhrala švédska Abba s piesňou Waterloo. Ďalšie pesničky boli úspešné, medzi nimi If You Love Me, I Honestly Love You, za ktorú získala cenu Grammy, či Please Mr. Please. Päť jej skladieb bolo na prvom mieste americkej hitparády a Olivia alebo aj Livvy, ako jej familiárne hovorili, sa stala americkým idolom. V roku 1975 sa do Spojených štátov aj presťahovala. V novembri 1976 jej televízna spoločnosť ABC vytvorila špeciálny hudobný program. V januári 1978 vyšla hitová kompilácia Olivia Newton-John's Greatest Hits.

Na filmovom plátne

Najväčší úspech jej priniesla postava Sandy vo filmovom muzikáli Grease (Pomáda) po boku Johna Travoltu, ktorý mal premiéru 16. júna 1978. Veľkým hitom z tohto filmu bolo dueto s Johnom Travoltom You're The One That I Want, ktorý sa dostal na prvé miesto v Spojených štátoch aj v Anglicku. Hitmi z filmu boli aj piesne Hopelessly Devoted To You a hlavne Summer Nights.

Jej prvým manželom bol herec Matt Lattanzi, s ktorým sa zoznámila v roku 1980 pri nakrúcaní filmu Xanadu. V januári 1986 sa im narodila dcéra Chloe Rose. Ich manželstvo nevydržalo. Jej druhým manželom je Austrálčan, podnikateľ John Easterling, ktorého si vzala v júni 2008. Priatelili sa viac ako pätnásť rokov.

Odvážny boj

V roku 1992 jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka, podstúpila potrebnú liečbu a zdalo sa, že choroba ustúpila. V roku 2013 sa choroba opäť vrátila, no Olivia ju v tichosti znova prekonala. Prišiel však rok 2017 a s ním štvrté štádium rakoviny, rakovina postúpila a metastázy sa jej rozšírili aj na kosti.

Rakovina ju naučila, že si máme ceniť každý deň v živote, lebo nikdy nevieme, ktorý bude ten posledný. „Vieme, že každý raz zomrieme, nevieme iba presný dátum, kedy to príde. Keď vám diagnostikujú nejakú zákernú chorobu, zrazu pocítite, že máte obmedzený čas. Pravdou ale je, že už zajtra vás môže zraziť kamión. Každý deň berme preto ako dar,“ povedala herečka v relácii 60 Minutes Australia.

Hoci jej tentokrát diagnostikovali už 4. stupeň rakoviny, keď jej choroba prenikla až do kostí, stále nestráca nádej. Ako sama tvrdí, verí, že nad ňou opäť zvíťazí. „Opäť som silnejšia a som pripravená opäť čeliť tejto chorobe. Nečítam štatistiky a neverím im. Ak si niekto pripustí, že má už len šesť mesiacov, tak ich pravdepodobne aj bude mať. Takže pre mňa z psychologického hľadiska je lepšie, ak nebudem vedieť, čo mám podľa lekárov očakávať," vysvetľuje.

Odlišný pohľad na chorobu

Rakovinu nechce vnímať ako boj s niečím, lebo ak to urobí, podľa jej slov, jej telo na to bude reagovať zle. Radšej sa snaží presvedčiť vlastný organizmus, že sa musí uzdraviť. Ak by stále s niečím bojovala, stratila by všetky cenné momenty v živote. Ako sama priznáva, snaží sa od choroby dištancovať a akosi ju od seba odčleniť. „Nechcem sa stať ani otrokom, ani obeťou tejto choroby, lebo potom by ovládla celý môj život,“ hovorí herečka.