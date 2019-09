Klaudia Fiolová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladomanželia sa môžu tešiť skvelej novinke. Nové doklady si vybavia zadarmo

Zmena priezviska po uzavretí manželstva už nebude stáť manželov ani cent.

Novomanželia ušetria pri vybavovaní nových dokladov — Foto: Pexels

BRATISLAVA 26. september - Vybavenie povinných úradných záležitostí, ktoré čakajú všetkých novomanželov, štát uľahčil. Od 1. septembra 2019 platí novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá oslobodzuje od spoplatnenia okrem iných aj úkony policajných oddelení dokladov, predmetom ktorých je zmena priezviska po uzavretí manželstva. Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na ich oficiálnej Facebookovej stránke.

„Ak teda žena, ktorá prijala manželovo priezvisko, prípadne muž, ktorý prijal manželkino priezvisko, požiada o nový občiansky preukaz, v bežnej lehote do 30 dní už nebude musieť uhrádzať 4,50 €, polícia ho vydá bezplatne," vysvetľuje polícia. Výnimku tvoria ale prípady, kedy sa vydáva doklad v urýchlenom režime do dvoch či desiatich dní. V tomto prípade zaplatí manželský pár poplatok vo výške 20 €.

Nový zákon platí aj v prípade vydania nového cestovného dokladu alebo vodičského preukazu

Ak si manželia požiadajú o nový o cestovný doklad s priezviskom zmeneným po sobáši v bežnej 30-dňovej lehote, tak sa poplatok 33 € vyberať nebude. Pri zrýchlených lehotách do 2 dní zaplatí žiadateľ 99 € a do 10 dní 66 €. „Odpadá aj poplatok 6,50 € za vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz vydaný v štandardnej 30-dňovej lehote. V urýchlenej lehote do 2 pracovných dní však bude treba zaplatiť 26 €." Ak si po zmene priezviska o osvedčenie o evidencii vozidla požiadate v rámci štandardnej lehoty, ušetríte 6 €, v urýchlenej dvojdňovej lehote sa však poplatku vo výške 30 € nevyhnete.

„Novela zákona sa vzťahuje aj na vydanie spomínaných dokladov v prípade ich straty, odcudzenia alebo poškodenia. Ak o nové požiadate s novým priezviskom získaným po sobáši, polícia ich v štandardnej 30-dňovej lehote vydá bezplatne," uvádza polícia.

Novela zákona má dopad aj na oblasť zbraní a streliva

Za vydanie nového zbrojného preukazu, licencie pre fyzickú osobu, európskeho zbrojného pasu či nákupného povolenia a zbrojného sprievodného listu sa v súvislosti so zmenou priezviska po uzatvorení manželstva policajti nebudú vyberať správne poplatky. Žiadatelia tak ušetria od 4,50 do 16,50 €.