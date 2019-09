Trnavský samosprávny kraj rozširuje službu autobus za zavolanie

TASR

TASR o tom informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.

Na snímke prevádzková budova pre cestujúcich a vodičov na autobusovej stanici v Trnave — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 25. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so spoločnosťou Arriva spúšťa ďalšiu etapu služby autobus na zavolanie. Od 1. októbra 2019 bude autobus na zavolanie pre obce Prietrž a Rovensko k dispozícii už aj v sobotu, nedeľu a cez štátne sviatky.

„Projekt autobus na zavolanie po úspešnom spustení posúvame do ďalšej fázy. Ľudia prejavujú záujem o túto službu a umožníme im si autobus zavolať aj cez víkendy a štátne sviatky, a to už aj do obce Rovensko," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Spoje na zavolanie budú premávať, ak cestujúci prejaví svoj záujem zavolaním alebo zaslaním SMS na telefónne číslo +421917095167, ktoré je denne dostupné od 8.00 do 19.00 h. Dopravu je nutné objednať zavolaním najskôr 48 hodín a najneskôr 30 minút pred odchodom spoja z autobusovej zastávky.