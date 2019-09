TASR

Veľká električková zmena potrvá v Bratislave dlhšie, možno aj natrvalo

Isté je, že aktuálna električková zmena potrvá dlhšie než do konca septembra.

Na snímke mechanici pracujú na spojazdnení vykoľajenej električky na zastávke Molecova v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 25. septembra (TASR) – Veľká zmena v cestovných poriadkoch a trasách električiek, ktorá platí v Bratislave od 22. júna v súvislosti so začatím prác na modernizácii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, potrvá dlhšie a možno bude platiť natrvalo.

Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že zvažuje všetky možnosti, či už návrat dotknutých električkových liniek do svojich pôvodných trás, ponechanie zmeny v cestovných poriadkoch a trasách natrvalo s tým, že Námestie SNP a Kamenné námestie zostanú prestupnými uzlami pre električkovú dopravu.

Isté však je, že aktuálna električková zmena potrvá dlhšie než do konca septembra. Dôvodom je aj to, že došlo k zdržaniu prác pri modernizácii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Maximálne zdržanie prvej etapy očakáva mesto do konca októbra. Ukončená mala byť pritom do konca septembra. Ani po októbri sa však nevrátia dotknuté električkové linky do svojich pôvodných trás.

„Po ukončení prvej etapy prác na Karloveskej radiále je pripravená rekonštrukcia jedného úseku na Račianskej radiále a minimálne počas tejto rekonštrukcie zostane súčasné trasovanie liniek. Pretože rovnako ako na zastávke Molecova, ani na Račianskej radiále nebude počas rekonštrukcie sprístupnené obratisko električiek a všetky obojsmerné električky, ktoré teraz obsluhovali zastávku Molecova, sa presunú do Rače," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Podotkol, že bez týchto električiek nie je možné zmeniť trasovanie liniek do pôvodného stavu.

Zmenu trasovania takmer všetkých električiek v Bratislave si od 22. júna vyžiadalo spustenie modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Nové trasovanie liniek znamená, že pokiaľ cestujúci cestuje medzi dvoma vzdialenejšími mestskými časťami, je to spravidla s jedným prestupom. Hlavným prestupným uzlom je Kamenné námestie a Námestie SNP.