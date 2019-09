TASR

Premiér by chcel spustiť aspoň prvú časť reformy nemocníc

Premiér požiadal ministrov jednotlivých rezortov, aby nežiadali o dodatočné zaradenie návrhov zákonov na rokovanie vlády.

Peter Pellegrini — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. septembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tvrdí, že pre reformu slovenských nemocníc, tzv. stratifikáciu, má aj "plán B". Ak sa mu nepodarí nájsť politickú podporu pre celý projekt, chcel by spustiť aspoň jeho prvú časť, čiže zbieranie dát a analýzu. Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády.

Premiér požiadal ministrov jednotlivých rezortov, aby nežiadali o dodatočné zaradenie návrhov zákonov na rokovanie vlády. Jedným z nich bol aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý by po odobrení spustil jednu z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky.

Zdôraznil, že o ňom stále diskutujú. „Budeme sa snažiť o politickú podporu zákona. Keď nie, budeme hľadať možnosť nelegislatívneho riešenia celého problému," povedal. Premiér priblížil, že ak sa mu nepodarí dohodnúť sa s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, použije "plán B".

„Pre mňa je dôležitejší pacient a posúvať zdravotníctvo dopredu. Ak sa mi nepodarí presvedčiť mojich straníckych kolegov, lebo budú mať politické pochybnosti a nie odborné, tak ja sa s pani ministerkou zdravotníctva rozhodnem použiť verziu B," avizoval Pellegrini s dôvetkom, že ňou je spustenie prvej časti reformy, ktorá by si nevyžadovala podrobné legislatívne zmeny.

To, že sa premiérovi nepodarilo sľubovanú reformu spustiť, za osobné zlyhanie nepovažuje. Zlyhaním by podľa jeho slov bolo to, keby sa s reformou čakalo ďalších osem mesiacov, kým by ju nespustila nová vláda.

Dodal, že téma reformy mala "tendenciu byť spolitizovanou". Prízvukoval, že by mu bolo ľúto, keby ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pre neúspech v tejto oblasti podala demisiu.