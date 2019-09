Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Toto je tajná vojenská technika, vďaka ktorej zaručene zaspíte už do 2 minút

Máte problém so zaspávaním? Tento dvojminútový trik, ktorý používajú aj vojaci, by vám mohol pomôcť.

LONDÝN 25. septembra - Zatiaľ čo niektorí nemajú so zaspávaním vôbec žiadny problém a zaspia prakticky okamžite po tom, ako položia hlavu na vankúš, existuje aj druhá skupina ľudí, ktorá, žiaľ, také šťastie nemá. Možno to poznáte aj vy. Hlava pracuje na plné obrátky, riešite nevyriešiteľné a prehadzujete sa zo strany na stranu. Nepomáha ani prechádzka po byte, vyvetranie sa na balkóne... Pri návrate do postele pozriete na hodinky a tam svieti čas, ktorý pracujúcich vôbec nepoteší. Zaspávate nad ránom a už presne viete, čo budete prežívať pri vstávaní. Ak aj vy patríte do tejto skupiny ľudí, potešíme vás. Britský portál Independent infromuje, že sa im podarilo odhaliť tajnú vojenskú techniku, vďaka ktorej by ste mali zaspať už do dvoch minút.

Tento trik údajne používa americká armáda, aby vojakom pomohla zaspať v situáciách, ktoré nie sú najideálnejšie. Hovoríme napríklad o bojiskách. Tajomstvo je podrobne vysvetlené v knihe „Relax and Win“. Predpokladá sa, že nadriadení vyvinuli túto techniku, aby zaistili, že sa ich vojaci vyspia a pre únavu sa nebudú dopúšťať chýb.

Prinášame vám postup, ktorý vyrieši zúfalú situáciu mnohých:

1. Uvoľnite svaly na tvári, vrátane jazyka, čeľuste a svalov okolo očí.

2. Pomaly zatlačte ramená do postele, následne postupujte rovnako aj pri ukladaní rúk. Najprv jedna ruka, potom druhá.

3. Vydýchnite a uvoľnite hruď. Po tomto kroku nasledujú nohy, uvoľňujte ich postupne od stehien smerom nadol.

4. Následne sa odporúča venovať 10 sekúnd snahe o vyčistenie mysle pred premýšľaním nad jednou z troch nasledujúcich predstáv:

- Ležíte v malej loďke na pokojnom jazere a nad sebou máte jasnú modrú oblohu.

- Ležíte v čiernej zamatovej hojdacej sieti v úplne tmavej miestnosti.

- V duchu si opakujte nemysli, nemysli, nemysli aspoň 10 sekúnd.

Táto metóda má vraj až 96 % úspešnosť u ľudí, ktorí ju vykonávajú v priebehu šesťtýždňového tréningu. Nedostatok spánku a jeho dopady sa neprejavujú len v armáde. Môže to ovplyvniť výkon kohokoľvek. Najmä si zvyšujeme riziko cukrovky 2. typu, rôznych srdcových chorôb a všeobecne neschopnosť sústrediť sa a pracovať. V prípade, že táto technika u vás nezafunguje, expert na spánok Dr. Neil Stanley tvrdí, že najdôležitejším faktorom je upokojiť svoju myseľ. „Aby ste dokázali zaspať, potrebujete tri veci: príjemnú spálňu, uvoľnené telo a najmä pokojnú myseľ. Nemôžete ísť spať, ak vaša myseľ preteká. Preto treba robiť všetko pre to, aby ste ju upokojili a mohli sladko zaspať,“ vysvetlil pre Independent Stanley.

Ako to ale docieliť? Na to neexistuje žiaden trik. Treba si jednoducho nájsť niečo, čo vyhovuje iba vám. „Neexistuje žiadny čarovný spôsob, ako to urobiť. Musíte nájsť to, čo je vhodné pre vás. Či už je to čítanie, teplý kúpeľ, harmanček, aromaterapia alebo počúvanie Pink Floyd,“ objasnil Stanley. Podľa jeho slov totiž nezáleží na tom, čo robíte. Ak vám to pomôže prekonať stres zo dňa je to správne.