Klaudia Fiolová

Dievčatko s rozštiepenou chrbticou vynechalo každý výlet. Až kým nezakročil tento učiteľ

Šľachetný čin učiteľa — Foto: Facebook/Team Ryan

LOUISVILLE 25. septembra - Školských výletov sa deti zvyčajne nevedia dočkať. 10-ročná dievčina Ryan sa ich ale nemôže zúčastniť kvôli chorobe. Má rozštiepenú chrbticu. Ide o vývojovú anomáliu v oblasti chrbtice a miechy. Je pripútaná na vozík, a tak musí vynechať všetky výlety, na ktoré jej spolužiaci chodia. Ryan chodí do štvrtej triedy na základnej škole a namiesto výletu, kam sa chystali jej spolužiaci, jej škola ponúkla inú alternatívu. Mala mať špeciálny vyučovací deň.

Jej mamina ale chcela dievčatku výlet dopriať, aby už nemusela len z rozprávania od spolužiakov počúvať o všetkých zážitkoch. Spomenula si, že má doma špeciálny nosič, vďaka ktorému by si mohla Ryan zobrať so sebou a tak by spoločne absolvovali výlet. „Akurát som vysvetľovala triednemu učiteľovi, aký spôsob som vymyslela, aby moja dcéra konečne nepremeškala ďalší školský výlet a v tom k nám pristúpil učiteľ z inej triedy. Ponúkol sa, že rád bude Ryan doprevádzať na výlete, hoci ju vôbec nepozná," vysvetľuje Ryanova matka pre portál CNN.

Matka dievčiny bola veľmi šťastná, že sa našiel človek, ktorý takto nezištne chce pomôcť jej dcérke. „Ani si nevie predstaviť, akú radosť urobil nielen mne, ale hlavne mojej dcérke." Menšiu turistiku popri rieke Ohio si tak užila celá trieda spoločne. Pán Freeman nosil dievčatko celý čas na chrbte a vďaka nemu Ryan na tento zážitok určite nikdy nezabudne. „Ďalšia vec, ktorú pán Freeman doprial mojej dcére bola aj nezávislosť, lebo mohla ísť konečne na výlet bez svojej matky," doplnila vtipne Ryanova matka.