TASR

Dnes o 11:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Peter Nagy vydal nový album Pianko 2

Spevák, skladateľ, textár, hudobník a producent Peter Nagy vydal nový album Pianko 2. Ponúka tucet známych prearanžovaných piesní s klavírom a sláčikovým kvartetom. Tie tvorili playlist úspešného koncertného turné Pianko.

Na snímke spevák Peter Nagy — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 24. septembra (TASR) - Album Pianko 2 je pokračovaním albumu Pianko z októbra minulého roka. „Keď sme dokončili prvú časť turné v roku 2017, tak sme rok nato povedali, že nahráme všetky pesničky a dokončili sme to tento rok. Pianko 2 je pokračovanie tým, že sú tam známe aj menej známe prearanžované pesničky," povedal pre TASR Nagy.

Na novinkovom albume sú piesne S nohami na stole, Úplné bezvetrie, Čo je viac?, Bosorkine slzy, Stará pravda, Udobrenia, Dočiahni ma, Bóje, Agáty, Nemé jazerá, Vianoce, Vianoce a Kristínka iba spí. Bonusová trinásta je nová skladba Láska, smrť a sloboda.

35 rokov na hudobnej scéne

K novej piesni na albume Láska, smrť a sloboda spevák uvádza: „Napísal som hudbu aj text tejto piesne, lebo to sú tri osudové ženy, ktoré sa striedajú v mojich textoch od začiatku, čo píšem piesne. Tak som si povedal, že by sa mohli raz stretnúť spolu. Ako spievam v piesni, stretnú sa v kaviarni za jedným stolom. Ono je vždy zaujímavé si domýšľať, o čom si ženy šepkajú. Keď dávam dokopy piesne, musím byť úplne sám, bez internetu a mobilu. Často idem napríklad do Rakúska, kde ma nikto nepozná, a môžem sa prechádzať po uliciach len tak. Vtedy sa viem koncentrovať a napísať niečo, za čím si stojím."

Na pripravovanom česko-slovenskom turné oslávi Peter nedávnu šesťdesiatku a zároveň 35 rokov na hudobnej scéne. „V každom svojom koncertnom programe som mal tiché gitarové či klavírne pesničky, kedy sa publikum stíši a počúva. Mám rád tie momenty, vtedy cítim najviac to porozumenie medzi mnou a fanúšikmi. Na to sa teším aj na novom turné. Moja srdcovka je teraz pieseň 50 žiráf, nová pieseň z minulého albumu. A budeme hrať aj úplne novú Láska, smrť a sloboda," uzatvára Peter Nagy.

Veľké turné

Výročné česko-slovenské turné Peter Nagy 60 CZ /SK Tour sa začne 2. októbra v Nitre, ďalšími zastávkami budú Košice (9. 10.), Žilina (10. 10.), Bratislava (15. 10.), Otrokovice (16. 10.), České Budějovice (22. 10.), Teplice (23. 10.), Olomouc (24. 10.), Ostrava (28. 10.), Brno (29. 10.) a Praha (31. 10.).

Na svojom konte má v súčasnosti československý zlatý slávik za rok 1985 dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, z najnovších je to štúdiovka ROCKmi overené z apríla 2015, akustický album Pianko z októbra 2018 a jeho pokračovanie Pianko 2 zo septembra tohto roka.