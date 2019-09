TASR

Dnes o 10:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská hliadka vybojovala na MS vo vodnom slalome jedenáste ZLATO v histórii

Slovenskí singlisti po ôsmy raz za sebou obhájili na MS vo vodnom slalome zlato v súťaži hliadok.

Slovenskí singlisti v zložení Michal Martikán (vľavo), Alexander Slafkovský (uprostred) a Matej Beňuš, archívna snímka — Foto: TASR/Jozef Ďurník

Seu d"Urgell 25. septembra (TASR) - Tím v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš zdolal Španielov o 1,05 sekundy, tretí boli Rusi s mankom 2,24 s. Slováci dokázali triumfovať, hoci spravili jeden ťuk, v porovnaní s bezchybnými Španielmi a Rusmi boli však podstatne rýchlejší.

Samostatné Slovensko získalo v hliadkach C1 už jedenáste zlato v modernej ére samostatnosti, Martikán bol pri všetkých víťazstvách, Slafkovský má o jeden titul menej. Najmladší Beňuš pridal deviatu najcennejšiu medailu.

Kajakárky šieste

Kajakárky Elena Kaliská, Jana Dukátová a Eliška Mintálová obsadili šieste miesto, keď za víťazkami z Veľkej Británie zaostali aj s dvoma trestnými sekundami o 3,17 s. Striebro vybojovali Češky s mankom 0,20 sekundy a bronz Rusky (+0,23).

„Bolo to celkom fajn, jedinou chybou bol môj zbytočný ťuk. Išla som prvá, takže to bol celkom stres. Najradšej chodím druhá, prvá to má ťažšie, musí robiť dobrú stopu a dávať priestor druhej, tretia musí zase dobiehať," povedala Mintálová po dojazde do cieľa.