TASR

Dnes o 09:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní UEFA rozhodla o expanzii Ligy národov, SR zostalo v B-éčku

Slovenskí futbalisti budú v 2. ročníku Ligy národov 2020/2021 účinkovať v Lige B.

Na snímke hráč Portugalska Cristiano Ronaldo s trofejou za víťazstvo vo finále Ligy národov vo futbale — Foto: TASR/AP

Ľubľana 24. septembra (TASR) - Rozhodla o tom Európska futbalová únia (UEFA) na zasadaní výkonného výboru v Ľubľane po rozšírení jednotlivých úrovní súťaže. Rozšírenie má zabezpečiť väčší počet zápasov po úspešnom prvom ročníku. Slováci v tom prvom v konkurencii Ukrajiny a Česka v skupine skončili na treťom mieste.

Pokračovanie LN tak prinesie viac zápasov. Zmeny totiž rátajú s navýšením počtu tímov v najvyššej A divízie z 12 na 16 mužstiev, ktoré budú rozdelené do štyroch skupín po štyroch. Znamená to okrem iného aj to, že majstri sveta z roku 2014 Nemci nebudú zostupovať o kategóriu nižšie, rovnako tak v najvyššej divízii ostane Chorvátsko, Island a Poľsko.

Aj v B a C divízii bude hrať 16 tímov v štyroch štvorčlenných skupinách, v D divízii zachovajú miesto pre sedem európskych krajín v jednej štvorčlennej a jednej trojčlennej skupine. Od zvýšenia počtu zápasov si predstavitelia UEFA sľubujú väčšie príjmy a zároveň spôsob, ako ešte viac zredukovať počet bezvýznamných priateľských zápasov v nabitom kalendári.

Žrebovanie ďalšej edície sa uskutoční 3. marca 2020 v Amsterdame, zápasy sa budú hrať od leta budúceho roka. Víťazom prvého ročníka Ligy národov sa stali Portugalčania, ktorí hostili záverečný turnaj.

Liga A: Portugalsko (obhajca), Holandsko, Anglicko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Švédsko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Island Liga B: Rusko, Rakúsko, Wales, ČR, Škótsko, Nórsko, Srbsko, Fínsko, SLOVENSKO, Turecko, Írsko, Severné Írsko, Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko Liga C: Grécko, Albánsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Bielorusko, Cyprus, Estónsko, Slovinsko, Litva, Luxembursko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Moldavsko Liga D: Gibraltár, Faerské ostrovy, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, San Maríno